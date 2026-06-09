Thái Lan ngược dòng hạ Malaysia, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

U19 Thái Lan lội ngược dòng đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng tốt nhất.

Trận đấu tối 8-6, thế trận diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu với thế trận đôi công cởi mở từ hai đội. Trong đó, U19 Malaysia là đội mở tỉ số ở phút 14 khi Imran bật cao đánh đầu chính xác sau một tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng áo vàng không kéo dài lâu. Phút 21, đội trưởng Kongsri có mặt đúng lúc trong vòng cấm để đệm bóng cận thành, quân bình tỉ số 1-1 cho U19 Thái Lan.



Bàn gỡ giúp đại diện xứ Chùa vàng thi đấu hưng phấn hơn. Trước khi hiệp một khép lại, số 18 của U19 Thái Lan tung cú sút xa đẹp mắt ở phút 42, giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

...

Sang hiệp hai, U19 Malaysia nhanh chóng đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Phút 48, Arsyad xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm bằng má ngoài chân phải, đánh bại thủ môn đối phương để gỡ hòa 2-2.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận giằng co với hàng loạt cơ hội được tạo ra ở cả hai đầu sân. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 80 khi U19 Thái Lan được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Kongsri hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà.



Cuối trận, căng thẳng gia tăng với nhiều pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.

Dù vậy, U19 Thái Lan vẫn bảo toàn tỉ số để giành trọn 3 điểm, đồng thời giúp cơ hội vào bán kết của U19 Việt Nam trở nên sáng sủa hơn.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động