Tây Ban Nha hạ Pháp, vào chung kết World Cup sau 16 năm

Trận bán kết trên sân Dallas, bang Texas - Mỹ rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội) diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Dù tuyển Pháp được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn nhưng diễn biến thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Tây Ban Nha thi đấu hay hơn, chủ động hơn và họ đã có được chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim Á quân của giải.

Chiến thắng đưa ‘La Roja’ vào chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2010.

Lamine Yamal không ghi bàn nhưng vẫn chơi hay, nhiều lần làm khổ hàng phòng ngự Pháp. Anh cũng 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị trong gang tấc. Ảnh: AP.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 22, khi Lamine Yamal lao vào tranh bóng và bị hậu vệ Lucas Digne đá trúng trong vòng cấm. Tiền đạo Mikel Oyarzabal lạnh lùng đánh bại thủ môn Mike Maignan trên chấm 11 m, ghi bàn thứ 5 tại giải và khiến Pháp lần đầu rơi vào thế bị dẫn tại World Cup 2026.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal sút phạt đền mở tỷ số, tạo bước ngoặt giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: AP.

Tây Ban Nha không lùi sâu bảo toàn lợi thế mà vẫn thi đấu đầy tự tin ở cả 3 tuyến. Hàng công Tây Ban Nha gây áp lực khiến hàng thủ Pháp nhiều phen lúng túng, hàng tiền vệ chơi chủ động thu hồi bóng xuất sắc, còn hàng thủ bóp nghẹt mỗi lần lên bóng của đối phương.

Chiến thắng dường như đã cầm chắc trong tay nhà đương kim vô địch châu Âu khi Pedro Porro phối hợp cùng Dani Olmo rồi dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt bằng pha bóng vừa nhanh, gọn, vừa lạnh lùng ở phút 58.

... Pedro Porro ghi bàn nhân đôi cách biệt...

...rồi ăn mừng cuồng nhiệt khi Tây Ban Nha trở lại chung kết World Cup sau 16 năm. Ảnh: AP.

Bàn thua thứ này đẩy Pháp vào cuộc rượt đuổi càng khó khăn hơn gấp bội. Đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải trước vòng bán kết dồn toàn lực tấn công, nhưng mũi nhọn Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đều bị hàng thủ Tây Ban Nha khóa chặt.

Cơ hội rõ ràng nhất đến khi thủ môn Unai Simon băng xa vòng cấm địa phá bóng, nhưng tiền đạo Desire Doue không thể tận dụng. Mbappe sau đó sút phạt vọt xà rồi nhận thẻ vàng trong những phút căng thẳng cuối trận, khép lại đêm thi đấu thất vọng của ngôi sao đã có 8 bàn tại giải.

Việc không thể ghi bàn cũng khiến Mbappe tạm dừng ở 20 pha lập công trong sự nghiệp World Cup, kém kỷ lục 21 bàn của tiền đạo Lionel Messi. Pháp đồng thời lỡ cơ hội trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử góp mặt ở 3 trận chung kết liên tiếp.

Kylian Mbappe hoàn toàn ‘tắt điện’ trước hàng thủ Tây Ban Nha. Ảnh: AP.

Trái ngược với sự bế tắc của đối thủ, Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sức mạnh tập thể đáng nể. Đội bóng xứ sở bò tót mới thủng lưới 1 bàn qua 7 trận, giữ sạch lưới lần thứ 6 và trở lại trận tranh chức vô địch thế giới sau 16 năm.

Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết Anh - Argentina diễn ra tại Atlanta - Mỹ lúc 2h ngày 16/7.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn