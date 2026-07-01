Tây Ban Nha giải cơn khát 16 năm tại vòng knock-out World Cup

Được đánh giá cao hơn, Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để vượt qua tuyển Áo ở vòng 32 đội tại Los Angeles Stadium (Mỹ).

Đây là chiến thắng đầu tiên của họ trong một trận knock-out World Cup kể từ khi đăng quang năm 2010.

Kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente nối dài mạch giữ sạch lưới từ đầu giải đang diễn ra trên Bắc Mỹ.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal là nhân vật nổi bật nhất với 2 bàn thắng, còn hậu vệ Pedro Porro góp một pha lập công. Bộ ba hậu vệ Marc Cucurella, Pedro Porro và cặp trung vệ Pau Cubarsi - Aymeric Laporte tạo nền tảng cho thế trận áp đảo của đại diện châu Âu.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal lập cú đúp, dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha thắng Áo 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Reuters



Tây Ban Nha kiểm soát 64% thời lượng bóng, tung ra 23 cú sút và có 10 lần đưa bóng trúng đích. Họ không để Áo dứt điểm trúng khung thành lần nào, điều hiếm thấy ở một trận knock-out World Cup kể từ năm 2014.

Thủ môn Unai Simon lập dấu mốc cá nhân với trận sạch lưới thứ 4 liên tiếp tại World Cup 2026, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Iker Casillas trong hành trình đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch năm 2010.

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Tài năng trẻ Lamine Yamal không ghi bàn nhưng tiếp tục là điểm sáng trong hệ thống tấn công, cho thấy anh đã lấy lại nhịp thi đấu sau vấn đề gân kheo trước giải.

Đánh bại tuyển Áo giúp Tây Ban Nha chấm dứt chuỗi 16 năm không thắng vòng knock-out World Cup. Ảnh: EPA



Chiến thắng đưa Tây Ban Nha gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha - Croatia ở vòng 1/8, diễn ra lúc 3h ngày 7/7 (giờ Hà Nội).

Đây được đánh giá sẽ là thử thách lớn hơn nhiều đối với đội bóng đến từ xứ sở bò tót, sau khi họ khép lại chuỗi 16 năm không thắng ở giai đoạn knock-out.

Áo khép lại kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm chờ đợi bằng thất bại trước Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick không thiếu nỗ lực, nhưng không thể tạo thêm bất ngờ trước sức ép quá lớn từ đối thủ.



Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại