Tàu chở 250 người ở Indonesia bốc cháy, nhiều người thương vong

Tàu KMP Mutiara Sentosa 2 bốc cháy khi đang di chueyern đến thành phố Makassar (Indonesia) ngày 2/8. Ảnh: Metro TV.

Theo Reuters, tàu KMP Mutiara Sentosa 2 chở khoảng 250 hành khách và thuyền viên trên hành trình từ cảng Tanjung Perak ở thành phố Surabaya đến cảng Soekarno-Hatta tại thành phố Makassar thì xảy ra hỏa hoạn sau vài giờ di chuyển.

Vụ cháy được cho là bùng phát trong khoảng 6-7h sáng (giờ địa phương) khi con tàu đang ở khu vực cách đảo Sapudi khoảng 19 hải lý về phía bắc.

Truyền thông Indonesia dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ rằng ngọn lửa gần như thiêu rụi toàn bộ con tàu, buộc hành khách và thuyền viên phải tập trung tại khu vực buồng lái và mũi tàu để chờ cứu nạn.

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Đến khoảng 10h20, nhiều người mặc áo phao đã nhảy xuống biển để thoát thân trước khi được các tàu hoạt động gần hiện trường cứu vớt.

Chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của 9 tàu cứu nạn cùng nhiều cơ quan hàng hải và lực lượng chức năng.

Để phục vụ công tác ứng phó, cảnh sát và chính quyền địa phương đã lập trung tâm chỉ huy tại cảng Kalianget. Cảnh sát tỉnh cũng cử một tổ điều tra đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời theo dõi công tác cứu hộ và thu thập chứng cứ.

Giới chức Indonesia cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân gây cháy. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: znews.vn