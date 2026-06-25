Tát dẫn đến c.h.ế.t người sau mâu thuẫn giao thông

Ngày 25/6, Quang, 49 tuổi, trú xã Sơn Tây, bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Quang (góc phải) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

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Theo điều tra, sáng 4/4, trong quá trình tham gia giao thông trên đường ven sông Ngàn Phố ở thôn 2, xã Sơn Tây (trước đây thuộc huyện Hương Sơn) Quang và người đàn ông 43 tuổi ở xã Sơn Kim 2 xảy ra mâu thuẫn, hai bên sau đó to tiếng.

Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc nóng giận, Quang dùng tay tát mạnh vào mặt người đàn ông khiến nạn nhân mất thăng bằng, ngã ngửa đập đầu vào vỉa hè bêtông. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net