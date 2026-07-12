Tắm sông sau giờ làm, thiếu niên 17 tuổi bị nước cuốn mất tích

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế cho biết, trên địa bàn xã Bình Điền vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một thiếu niên bị nước cuốn mất tích.

Hiện trường vụ hai thiếu niên tắm tại sông Tả Trạch một người bị đuối nước và mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 25 phút ngày 11/7, tại khu vực sông Tả Trạch, anh Q.N. (SN 2009, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại thôn 4, xã Phú Vang, TP Huế), làm nghề nhôm kính, cùng anh N.M.V. (SN 2010, trú tại thôn 5, xã Phú Vang, TP Huế) xuống sông tắm sau khi kết thúc công việc.

Trong lúc tắm, anh Q.N. không may đuối nước và bị dòng nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, anh N.M.V. đã tri hô, cố gắng tiếp cận để cứu bạn nhưng bất thành do dòng nước chảy xiết.

Sau đó, anh V. chạy lên bờ hô hoán người dân và trình báo cơ quan chức năng.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vào tối cùng ngày.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Điền, nạn nhân quê ở tỉnh Đắk Lắk, đến TP Huế làm thuê và không may gặp nạn trong lúc tắm sông.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: congly.vn