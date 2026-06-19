Tắm sông, nhiều người bị nước cuốn mất tích

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/6, anh Đ.M.T (SN 1982), em Đ.V.K.P (SN 2010), em Đ.M.N (SN 2012) và một cháu bé tên K cùng ra tắm tại sông Đạ Dâng. Trong lúc đang tắm, bất ngờ dòng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến cả 4 người không kịp trở tay, bị cuốn vào dòng nước xiết.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.



Cháu K may mắn thoát nạn, còn anh T, em P và em N mất tích. Đau lòng hơn, trong số các nạn nhân có hai cha con là anh T và cháu N.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.

Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, chảy xiết, địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ, tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.vn