Tài xế xe bơm bê tông bị khởi tố sau tai nạn đ.ổ c.ầ.n khiến công nhân t.ử v.o.n.g

Sáng 8/6, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 5/4/2016, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà ở thuộc thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra Tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Duy Thành (Ảnh Công an Hà Tĩnh)



Thời điểm này, nhóm công nhân đang đổ bê tông móng nhà thì xe bơm bê tông do Nguyễn Duy Thành điều khiển bất ngờ bị sụt lún chân chống thủy lực phía trước bên trái. Sự cố khiến cần bơm mất cân bằng, đổ xuống và va đập vào một công nhân đang làm việc phía dưới khiến người này tử vong.

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Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Duy Thành là người trực tiếp vận hành xe nhưng đã bỏ qua các quy trình kỹ thuật và hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất. Cụ thể, Thành không mở tối đa các chân chống thủy lực, đồng thời không dùng thảm đỡ, gỗ vuông hay thép tấm để gia cố mặt nền dù khu vực đặt xe có nền đất yếu. Sai phạm này đã trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn chết người nêu trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý