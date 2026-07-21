Tài xế t.ử v.o.n.g sau khi ô tô lao xuống ao

Theo đó, khoảng 5h55 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về vụ xe ô tô mang BKS 36A-512.XX bất ngờ lao xuống ao nước cạnh nhà dân tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng chưa xác định được có người mắc kẹt bên trong phương tiện.

Chiếc ô tô gặp nạn tại ao nước của một hộ dân tại xã Thiệu Hoá.





Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thiết bị chuyên dụng trục vớt chiếc xe bị nạn và tài xế xấu số.



Qua trinh sát hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định chiếc ô tô đã chìm dưới ao nước, phần lớn thân xe ngập hoàn toàn và có một nạn nhân mắc kẹt bên trong. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, sử dụng xe cẩu đưa phương tiện lên bờ. Sau đó, lực lượng cứu nạn phá cửa xe, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định. Nạn nhân được xác định là anh N.Q.K (SN 1988), trú tại thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.vn