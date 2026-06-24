Tài xế cố đạp phanh, cứu 12 hành khách trên xe trước khi qua đời

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Vào ngày 15/6, tài xế Chu Du đang điều khiển chiếc xe buýt đưa đón của một trường học thì đột nhiên bị ốm. Người đàn ông này đã dùng chút sức lực cuối cùng đạp mạnh phanh để bảo vệ tính mạng của 12 hành khách trên xe.

Toàn bộ khoảnh khắc nghẹt thở kéo dài 2 phút 20 giây đã được camera hành trình trên xe ghi lại.

Khoảng 18h33, cơ thể tài xế Chu bất ngờ đổ về phía trước, gần như gục xuống vô lăng. Trong tình trạng sức khỏe suy yếu, anh vẫn cố gắng gượng dậy, đạp phanh để chiếc xe dừng an toàn tại nút giao thông, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Ngay sau đó, cơ thể Chu mềm nhũn, ngã người ra sau, 2 tay buông thõng và mắt nhắm nghiền.

Lúc 18h34, tài xế Chu đột nhiên dựng thẳng người, dùng chút sức lực cuối cùng đạp phanh một lần nữa để chiếc xe dừng hẳn. Với cú đạp mạnh này toàn bộ chiếc xe bị khóa cứng và không thể di chuyển được nữa.

Dù đã không còn tỉnh táo, chân phải của anh vẫn giữ chặt trên bàn đạp phanh. Chiếc xe buýt dừng lại ở giao lộ đường Haitian và đường Dinghai Panyangshan. Đèn xanh bật sáng, nhưng xe buýt vẫn không di chuyển trong một thời gian dài.

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Zheng Xiongsheng ngồi ở hàng ghế cuối là người đầu tiên nhận thấy có điều bất thường. Ông là giảng viên tại Đại học Hải dương Chiết Giang và hầu hết hành khách đều là giảng viên và sinh viên của trường đại học này. Ông tháo tai nghe ra, đi kiểm tra thì thấy tài xế gục xuống và bất động. Ông lập tức gọi số 120 (dịch vụ khẩn cấp). Huang Zeqi, một sinh viên ngồi cùng hàng, theo sát phía sau và gọi số 110 (cảnh sát).

Sau khi liên lạc được với số 120 và 110, Zheng Xiongsheng được yêu cầu cung cấp biển số xe và vị trí chính xác, nhưng ông không thể tìm thấy hoặc cung cấp được. Lúc đó, các sinh viên bằng cách nào đó đã mở được cửa xe và một nam sinh nhảy ra ngoài, lớn tiếng hô to biển số xe. Ông Lu, một người dân đang trên đường về nhà sau giờ làm việc, cũng dừng xe và gọi điện báo cảnh sát giúp đỡ.

4 hoặc 5 phút sau, cảnh sát và nhân viên y tế lần lượt đến. Hai cảnh sát cùng nhau khiêng Chu ra lề đường, trong khi nhân viên y tế hực hiện hô hấp nhân tạo và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Mọi người đều đang chạy đua với thời gian. Nhưng lần này, họ không thể thắng. Vào lúc 11h17 tối hôm đó, Chu đã qua đời bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa. Chẩn đoán của bệnh viện là nhồi máu cơ tim do hội chứng mạch vành cấp tính.

Chu có 22 năm kinh nghiệm lái xe, từng đi hơn 340.000km an toàn. Từ khi vào công ty năm 2019, tài xế này chưa từng gặp tai nạn lái xe, không vi phạm và không nhận khiếu nại nào. Suốt 7 năm liên tiếp, anh được bình chọn là tài xế lái xe an toàn.

Đồng nghiệp cho biết, người đàn ông này luôn tích cực tham gia các chương trình giáo dục và đào tạo an toàn khác nhau do công ty tổ chức, thành thạo kỹ năng ứng phó khẩn cấp với nhiều tình huống bất ngờ, có năng lực thực tiễn tốt, luôn ổn định, đáng tin cậy và tử tế với mọi người.

Trước ngày xảy ra sự việc, anh vẫn đi khám sức khỏe định kỳ. Ngoài chỉ số đường huyết hơi cao, anh không phát hiện bất thường nào.

Tác giả: Phương Linh(t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn