Tại sao người dùng từ bỏ xe xăng để chuyển hướng sang mẫu SUV thuần điện này?

Sức mạnh xe sang, công nghệ của “chiếc smartphone bốn bánh”

Không phải ngẫu nhiên VF 8 luôn nằm trong nhóm SUV điện được người dùng đánh giá cao sau nhiều năm có mặt trên thị trường. Lý do không thể không nhắc tới là cảm giác cầm lái khiến nhiều chủ xe thay đổi hoàn toàn góc nhìn về ô tô điện.

VF 8 có sức mạnh động cơ tới 402 mã lực cùng mô-men xoắn 620Nm, cho khả năng bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,58 giây. “Thông số này hoàn toàn ngang ngửa với những cỗ máy xăng tăng áp 3.5L các dòng SUV cỡ lớn đắt tiền, mang lại sự tự tin tuyệt đối mỗi khi cần vượt xe”, reviewer kênh Xe365 nhận xét.

Thông số khủng mang đến trải nghiệm đầy cảm xúc cho cả người lái và hành khách. "VF 8 mang lại cảm giác chạy đường dài cực kỳ êm ái và thoải mái, không hề gây mệt mỏi. Khi đã quen với sự mượt mà của VF 8, việc quay lại cầm lái những chiếc xe xăng cùng phân khúc mang đến cảm giác khá 'nhạt nhẽo' và hụt hẫng”, anh Thái Mạnh Hưng (Bắc Ninh), người từng sử dụng các mẫu xe xăng trong nhiều năm chỉ ra điểm khác biệt của VF 8.

Bên cạnh sức mạnh, VF 8 còn được ví như một “chiếc smartphone bốn bánh” nhờ hệ thống công nghệ “không thiếu món gì”. Xe được trang bị màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, giám sát hành trình thích ứng… cùng trợ lý ảo tiếng Việt hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.

Ngoài những tính năng trang bị sẵn trên xe, VF 8 còn có thể được nâng cấp thông qua các bản cập nhật phần mềm. Đặc biệt, với gói VF Connect, chủ xe có thể thao tác hàng loạt tính năng thông qua điện thoại và đồng hồ thông minh để điều khiển xe.

“Thông qua ứng dụng VinFast, chủ xe có thể dễ dàng kiểm soát tình trạng xe, bật điều hòa làm mát từ xa trước khi bước lên xe trong những ngày nắng nóng”, reviewer kênh Duy Vlog cho biết.

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Xuống tiền nhẹ, nuôi xe càng nhẹ

Sau cảm giác lái đầy cảm xúc, điều khiến nhiều người quyết định gắn bó với VF 8 còn nằm ở bài toán kinh tế.

Hiện tại, khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu. Hơn thế nữa, người mua còn được lựa chọn giữa nhận mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá trị xe, hoặc tận hưởng mức lãi suất cố định không tưởng chỉ 5%/năm trong suốt 3 năm đầu.

“Thời điểm này mua VF 8 chỉ cần chi hơn 900 triệu đồng để lăn bánh. Đây là mức giá tương đương hoặc thấp hơn một mẫu xe SUV cỡ C truyền thống”, người dùng Đạt Nguyễn chia sẻ trên cộng đồng chủ xe VF 8.

Không chỉ lời khi mua, theo người này, càng sử dụng lâu, VF 8 càng cho thấy lợi thế khi chi phí vận hành luôn thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng tối đa 10 lần mỗi tháng đến ngày 10/2/2029, nhiều chủ xe gần như không phải chi tiền cho năng lượng trong suốt thời gian dài. Chu kỳ bảo dưỡng kéo dài tới 15.000 km cũng giúp giảm số lần vào xưởng, trong khi chi phí mỗi lần bảo dưỡng chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng.

“Sau 8 tháng đồng hành cùng VF 8 trên khắp cung đường, ngoài lịch bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra lốp, xe hoàn toàn ổn định, phát sinh chi phí bảo dưỡng không đáng kể”, vị khách hàng cho biết.

Sự xuất hiện của VinFast VF 8 rõ ràng đã mang đến một cách nhìn mới cho phân khúc SUV cỡ D. Người dùng không còn phải chọn giữa một chiếc xe lái hay nhưng tốn kém, hoặc một mẫu xe tiết kiệm nhưng thiếu cảm xúc. Với VF 8, hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và chi phí sử dụng dễ chịu có thể cùng hội tụ trên một lựa chọn.

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn