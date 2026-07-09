Tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL 9, 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/7, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89 C- 031.31 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng từ Khe Sanh đi Cam Lộ.

Vào thời điểm trên, trên xe có 3 người gồm: ông Trịnh Văn Hoàn (SN 1970), bà Hoàng Thị Hiền (SN 1976), cùng trú tại thôn Tổ Hoả, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và anh Lê Văn Quang (SN 2000), trú tại thôn 1, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Khi xe di chuyển đến Km56+300, thuộc địa phận xã Đakrông tỉnh Quảng Trị, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông thẳng vào hệ thống tôn hộ lan bên phải đường theo hướng di chuyển rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên QL 9 thuộc xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị làm 3 người tử vong

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Vụ tai nạn kinh hoàng đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Trịnh Văn Hoàn bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Hiền và anh Lê Văn Quang bị mắc kẹt hoàn toàn trong cabin biến dạng. Sau một thời gian nỗ lực tiếp cận và đưa ra ngoài của lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cả hai nạn nhân được xác định là đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ để xử lý hậu quả, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do người điều khiển xe ô tô khi lưu thông qua đoạn đường quanh co, đèo dốc đã thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn, dẫn đến mất lái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Võ Linh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn