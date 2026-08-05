Tách 328 thí sinh Trường chuyên Tuyên Quang khỏi hệ thống lọc ảo

Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 5/8, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học cho biết, tuyển sinh đại học tách bạch với thi. Các trường ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT còn dùng điểm các kỳ thi riêng, xét kết hợp...

Với thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang, bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 đồng nghĩa không đạt điều kiện để xét tuyển đại học (đạt tối thiểu 15 điểm thi ba môn trở lên). Do đó, các em bị loại khỏi đợt lọc ảo từ ngày 4 đến 9/8. Tuy nhiên, hồ sơ, nguyện vọng của nhóm này được giữ nguyên, được xét khi có điểm thi lại.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.



"Như vậy, việc loại nhóm thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang khỏi hệ thống xét tuyển và lọc ảo hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến gần 875.000 thí sinh khác đăng ký xét tuyển năm nay. Theo chỉ tiêu xét tuyển các đại học hàng năm vẫn dao động khoảng 5% số đã được phê duyệt. Do đó, học sinh chuyên Tuyên Quang nếu trúng tuyển sau khi có điểm thi lại, kể cả ở những ngành "hot" vẫn được nhập học", Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho hay.

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Thông tin thêm về phương án tổ chức thi lại làm sao để đảm bảo khách quan, công bằng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, sẽ tổ chức kỳ thi lại đúng quy chế, đề thi được bảo mật.

"Bộ GD&ĐT đã giao ban ra đề thi đảm bảo sự cân bằng, tất nhiên không được 100%, nhưng phải đảm bảo. Đề sẽ không thách đố, cũng không dễ dãi, nhưng cần đúng tình hình cụ thể để các thầy cô làm "có tâm" nhất, không dễ hơn, không khó hơn đợt 1. Nhà chức trách sẽ mời chuyên gia về khảo thí để cân bằng độ khó dễ cả hai đợt thi", Thứ trưởng Thưởng cho hay.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh, nguyên tắc tổ chức thi lại không phải để hợp pháp hóa kết quả hay xóa bỏ vi phạm của thí sinh nếu có. Sau này, nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm quy chế, thí sinh sẽ xử lý, kể cả việc cho ngừng học đại học. Các khâu còn lại (coi thi, chấm thi...) của kỳ thi vẫn được giao cho tỉnh Tuyên Quang tổ chức, theo quy chế...

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: cand.vn