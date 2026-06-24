T.r.u.y s.á.t bạn nhậu vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

Bản án chiều 23/6 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Tân, 47 tuổi, trú xã Kỳ Hoa, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 123 và 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Tân bày tỏ hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm. HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Bị cáo Tân tại tòa. Ảnh: Văn Thành

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Theo cáo trạng, tối 28/10/2025, sau chầu nhậu, Tân cùng anh Dương Đình Quang, 46 tuổi, trú phường Sông Trí, cùng một số người bạn tới quán karaoke trên địa bàn thôn Trung Thượng, xã Kỳ Hoa (thuộc thị xã Kỳ Anh trước đây).

Tàn cuộc, do mâu thuẫn trong việc góp tiền thanh toán cho quán karaoke, Tân và anh Quang xảy ra to tiếng. Nhà chức trách cáo buộc, Tân sau đó bực tức, dùng dao nhọn đâm vào vùng cổ anh Quang khiến đứt động mạch trái. Nạn nhân nguy kịch, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 28%.

Một ngày sau khi gây án, Tân tới Công an xã Kỳ Hoa đầu thú.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress