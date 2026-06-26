Sốc nhất lúc này: Nam diễn viên T. bị bắt quả tang dan díu với vợ của bạn thân, người chồng bất lực suy sụp

Sau khi mối quan hệ vụng trộm bị phát giác, nam diễn viên Vương Tử (phim Thơ Ngây 2) và nữ influencer Quả Quả trở thành 2 nhân vật nổi tiếng bị công chúng ghét bỏ tại Đài Loan (Trung Quốc). Họ cũng bị Phạm Khương Ngạn Phong - chồng Quả Quả - đâm đơn kiện ra tòa. Đến đầu tháng 5 vừa qua, tòa án đã xác nhận Vương Tử và Quả Quả đã có hành vi vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn bè thông thường. Vì vậy, thẩm phán yêu cầu Vương Tử và Quả Quả mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu TWD (835 triệu đồng).

Những tưởng Vương Tử và Quả Quả đã chấm dứt cuộc tình sai trái sau khi mất tất cả. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích và gièm pha của dư luận, cặp đôi này được cho biết vẫn ở bên nhau. Mới đây, tờ CTwant đã tung clip bắt quả tang Quả Quả ra vào biệt thự của Vương Tử bất kể ngày đêm. Có lần nữ influencer còn bế theo con nhỏ đến nhà nhân tình. Khi bị phát hiện có paparazzi bám đuôi, Quả Quả chơi chiêu lang thang ngoài đường đến tận nửa đêm nhằm cắt đuôi, rồi mới quay về biệt thự của Vương Tử. Đáng nói, Quả Quả vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với tài tử Phạm Khương Ngạn Phong.

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Paparazzi "tóm sống" Quả Quả đến nhà Vương Tử vụng trộm. Nguồn: CTwant.

Cặp đôi vẫn bất chấp qua lại với nhau mặc việc bị tòa án xử phạt, dư luận lên án. Trong đó, Quả Quả vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với ông xã tài tử Phạm Khương Ngạn Phong (ảnh phải). Ảnh: ETtoday.

Việc Vương Tử và Quả Quả vẫn tiếp diễn hành vi ngoại tình khiến công chúng "nóng mắt", chỉ trích cả hai mặt dày và trơ trẽn. Sau khi video vợ qua đêm ở nhà Vương Tử xuất hiện tràn lan trên mặt báo và MXH, Phạm Khương Ngạn Phong được bắt gặp với dáng vẻ héo hon tiều tụy, mệt mỏi tại Văn phòng Công tố quận Thạch Lâm (Đài Loan, Trung Quốc). Khi được hỏi về mối quan hệ dan díu không dứt của vợ và bạn thân, Phạm Khương Ngạn Phong u sầu trả lời trong sự bất lực: "Tôi nghĩ bây giờ không tiện để tôi nói thêm gì nữa". Trong khi đó, người đại diện của Vương Tử ráo hoảnh cho biết đây là lịch trình ngoài công việc của nghệ sĩ, vì vậy công ty quản lý không có quyền can thiệp.

Phạm Khương Ngạn Phong tiều tụy, mệt mỏi vì bị vợ phản bội. Ảnh: Sina.

Drama ngoại tình với vợ bạn gây chấn động Cbiz

Tháng 11/2025, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) chấn động trước cáo buộc ngoại tình liên quan đến nam diễn viên Vương Tử. Người đứng ra phanh phui vụ việc là nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong - bạn thân nhiều năm của Vương Tử.

Trên trang Instagram cá nhân, Phạm Khương Ngạn Phong đăng tải đoạn video dài, kể lại hành trình phát hiện vợ mình là nữ influencer Quả Quả có mối quan hệ ngoài luồng với Vương Tử. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh bắt đầu nghi ngờ vợ sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong cuộc sống hôn nhân.

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Phạm Khương Ngạn Phong cho biết bước ngoặt xảy ra sau chuyến công tác tại Mỹ của Quả Quả và Vương Tử vào đầu năm 2025. Sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc) vào giữa tháng 3 cùng năm, Quả Quả bất ngờ không muốn quay về nhà, đồng thời gần như cắt đứt liên lạc với chồng trong suốt hơn 3 tháng. Trước những biểu hiện khó hiểu của vợ, Phạm Khương Ngạn Phong quyết định thuê thám tử tư điều tra. Kết quả thu được khiến anh choáng váng khi phát hiện cô vợ influencer đang bí mật qua lại với bạn thân trong showbiz của mình.

Phạm Khương Ngạn Phong (ảnh trái ngoài cùng) đã công khai tố cáo vợ và bạn thân trong showbiz của mình lén lút ngoại tình. Ảnh: China Times.

Theo nguồn tin từ truyền thông xứ Đài, sau khi mối quan hệ vụng trộm bị phát hiện, Quả Quả không hề có động thái hàn gắn với chồng. Trái lại, cô vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với Vương Tử, thường xuyên xuất hiện công khai cùng nam diễn viên trên mạng xã hội. Thậm chí, nữ influencer còn được cho là chuyển đến sống tại căn hộ cao cấp trị giá khoảng 50 triệu TWD (hơn 53 tỷ đồng) của Vương Tử.

Đỉnh điểm của bê bối xảy ra vào ngày 15/11/2025 khi loạt ảnh riêng tư của Vương Tử và Quả Quả bất ngờ bị phát tán trên mạng xã hội. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn.

Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện khung cảnh trong phòng tắm xuất hiện trong những bức ảnh nhạy cảm trùng khớp với một số hình ảnh từng được Quả Quả đăng tải trên trang cá nhân trước đó. Điều này khiến làn sóng chỉ trích nhắm vào cặp đôi ngày càng dữ dội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông dành cho Phạm Khương Ngạn Phong khi bị cả vợ lẫn bạn thân phản bội.

Ảnh nóng bị phát tán khắp MXH Trung Quốc của Vương Tử và Quả Quả. Ảnh: China Times.

Trước áp lực từ dư luận, hàng loạt đài truyền hình và đơn vị sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tạm dừng phát sóng các chương trình cũng như tác phẩm có sự góp mặt của Vương Tử. Nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm của làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có trong sự nghiệp. Không lâu sau đó, Vương Tử tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật vô thời hạn.

Vương Tử sinh năm 1989, nổi tiếng từ khi còn là thành viên nhóm nhạc Lollipop. Bên cạnh ca hát, anh còn gặt hái thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim thần tượng đình đám như Vị Ngọt Macchiato hay Thơ Ngây 2. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á, Vương Tử từng được truyền thông ưu ái gọi là "hoàng tử showbiz xứ Đài". Tuy nhiên, bê bối tình ái với Quả Quả cùng với việc Vương Tử bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự, đã khiến hình tượng mà nam diễn viên dày công xây dựng suốt nhiều năm gần như sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.

Danh tiếng của Vương Tử sụp đổ vì có hành vi không đứng đắn với vợ bạn, lại còn trốn nghĩa vụ quân sự vi phạm pháp luật. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới