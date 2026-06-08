Sốc: Hoa hậu đang mang thai bị ô tô điên lao 100km/h truy đuổi như phim kinh dị trên đường, nhìn ảnh hiện trường mà muốn rớt tim

Sáng 6/6, tờ Newsen đưa tin, Hoa hậu Hàn Quốc 2001 - Kim Min Kyung (phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng) vừa gặp phải 1 sự cố kinh hoàng khi đang lái ô tô trên đường cao tốc. Nguồn cơn của biến cố này xuất phát từ việc nàng Hoa hậu kiêm diễn viên bật đèn xi nhan để chuyển làn. Kim Min Kyung khẳng định cô đã thực hiện các bước theo đúng luật, thế nhưng người điều khiển chiếc ô tô kia lại tỏ ra khó chịu, bất hợp tác trước việc cô bật xi nhan xin đường.

Ngay sau đó, người kia đã lái xe với tốc độ 100km/h truy đuổi theo xe Kim Min Kyung như phim kinh dị nhằm mục đích trả đũa, dằn mặt. Người này không chỉ áp sát xe của Kim Min Kyung 1 cách đầy nguy hiểm mà thậm chí còn tạt đầu xe của nàng Hoa hậu nức tiếng. Đáng nói, mỹ nhân họ Kim hiện đang mang thai con đầu lòng.

Kim Min Kyung vừa trải qua 1 sự cố hú vía. Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, Kim Min Kyung mới đây cũng bức xúc chỉ trích hành vi lái xe liều lĩnh của người điều khiển phương tiện nói trên: “Đúng là 1 kẻ vô ý thức, người ta đã bật đèn xi nhan để chuyển làn rồi mà vẫn bấm còi inh ỏi cho được, lại còn bật đèn pha lao thẳng tới xe của tôi nữa chứ. Đã chạy với vận tốc 100 km/h trên đường cao tốc rồi mà ngay cả khoảng cách an toàn tối thiểu cũng không biết, đúng là loại người vô ý thức”.

Kim Min Kyung cũng không ngần ngại đốp chát, đưa ra lời cảnh cáo đanh thép tới đối phương: “Cứ thử đâm xe vào tôi xem. Giờ tôi là mẹ rồi đấy nhé”.

Đồng thời, nàng Hoa hậu sinh năm 1981 còn công khai luôn hình ảnh vạch trần hành vi lái xe đáng lên án của người mà cô đang nói tới. Trong tấm ảnh được đăng lên là hình gương chiếu hậu trong chiếc xe của Kim Min Kyung. Qua gương, có thể thấy rõ chiếc xe phía sau đang bật đèn pha chiếu thẳng vào ô tô mỹ nhân họ Kim với thái độ đầy thách thức, khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Kim Min Kyung công bố hình ảnh bị 1 chiếc xe khác truy đuổi như phim kinh dị trên đường cao tốc. Ảnh: Naver

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Kim Min Kyung sinh năm 1981, cô kết hôn với ông xã ngoài ngành giải trí cách đây 2 năm. Vào tháng 4 vừa qua, nữ diễn viên đã hạnh phúc thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng. Cô dự kiến lâm bồn vào tháng 10 năm nay.

Kim Min Kyung từng giành vương miện Hoa hậu tại cuộc thi Miss Korea 2001. Sau đó, cô chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc và xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, April Kiss, Hạnh Phúc Bất Ngờ,...

Còn nhớ trong 1 tập của chương trình Problem Child in House cách đây 3 năm, Kim Min Kyung từng bất ngờ công khai chia sẻ về loạt tin đồn cô phải đối mặt ngay sau khi đăng quang Miss Korea 2001. Cựu Hoa hậu nhớ lại thời điểm tin đồn ồ ạt xuất hiện: “Ngay sau khi đăng quang, tôi bị bủa vây bởi tin đồn chi 800 triệu won (gần 15 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân. Thậm chí, có người tự nhận là bạn học cấp 3 của tôi rồi đăng lên mạng tin đồn tôi kéo dài chân để có được chiều cao như hiện tại (1m68). Người đó còn quả quyết tôi vốn cao chưa tới 1m50”.

Trước tin đồn gây sốc, Kim Min Kyung đã mạnh mẽ bác bỏ: “Tôi từng nghe nhiều thông tin nực cười như vậy. Với những thông tin vô bổ, chúng ta không nên quan tâm. Tôi rất giỏi trong việc đối phó với tin đồn. Đó là lý do tôi có thể đứng vững sau khi gặp phải những tin đồn thất thiệt”.

Kim Min Kyung đăng quang tại cuộc thi Miss Korea 2001. Ảnh: X

Cô từng phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân, kéo dài chân thêm 20cm. Ảnh: Naver

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: Phụ nữ mới