Số phận của khu “đất vàng” sau khi dự án bệnh viện gần 230 tỷ đồng bị chấm dứt

Đến tháng 6/2010, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh làm lễ động thổ khởi công dự án bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được bờ bao xung quanh, 2 dãy nhà nhỏ làm Trung tâm cấp cứu 115 và chòi bảo vệ thì dự án bất ngờ dừng lại, bỏ hoang cho đến nay. Các hạng mục công trình chính của dự án chưa được xây dựng gồm: khu khám và chữa trị, khu quản lý điều hành, nhà nghỉ dưỡng cao cấp, nhà dành cho chuyên gia và các công trình phụ trợ khác…