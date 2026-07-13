Số phận căn penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Sau gần 9 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam thì những thông tin liên quan đến Ngân 98 vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ những diễn biến liên quan đến vụ việc, nhiều khán giả còn tò mò về số phận của căn penthouse trị giá khoảng 80 tỷ đồng từng được cô và Lương Bằng Quang dành nhiều tâm huyết xây dựng. Đây từng là nơi cả hai sinh sống, làm việc và xuất hiện dày đặc trong các vlog, livestream suốt nhiều năm.

Theo những chia sẻ từ Phương Anh - em gái Ngân 98 thì căn penthouse hiện vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Có thời điểm, gia đình Ngân 98 sinh sống tại đây, tuy nhiên sau đó cũng đã chuyển đi. Trong một đoạn trò chuyện gần đây, em gái Ngân 98 tiết lộ chị gái đã dặn nếu cần lấy đồ diễn thì cứ sang căn hộ lấy. Chi tiết này cho thấy phần lớn trang phục biểu diễn, đạo cụ và nhiều đồ dùng cá nhân của nữ DJ vẫn được giữ lại bên trong căn penthouse, gần như chưa có sự thay đổi lớn kể từ khi chủ nhân vắng mặt.

Không chỉ đồ đạc, thú cưng từng gắn bó với căn nhà cũng không còn ở đây. Theo người thân chia sẻ, các thú cưng của Ngân 98 đã được đưa về quê để bố mẹ chăm sóc hoặc gửi cho những người quen nuôi giúp.

Em gái cho biết Ngân 98 cho phép cô sang nhà lấy quần áo, phụ kiện để đi diễn DJ

Căn penthouse của Ngân 98 bề thế cỡ nào?

Trước đó, căn penthouse này từng được xem là niềm tự hào của Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Cặp đôi nhiều lần khoe không gian sống với nội thất sang trọng, phòng thu âm, khu vực livestream, phòng thay đồ cùng nhiều góc được thiết kế theo đúng sở thích của cả hai. Hầu như mọi cột mốc quan trọng trong cuộc sống và công việc của Ngân 98 đều gắn với căn nhà này.

Ngân 98 từng úp mở tiết lộ giá trị hoàn thiện căn nhà này lên đến 80 tỷ đồng. Căn hộ này nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp, nhà có diện tích khoảng 300m², được thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở. Trong loạt clip và hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của cặp đôi phủ đầy nội thất xa xỉ, tông màu trầm sang trọng. Phòng khách rộng với cửa kính toàn cảnh hướng ra sông, phòng ngủ và phòng thay đồ ngập hàng hiệu, còn phòng tắm được thiết kế như khu spa riêng. Ngân 98 tiết lộ rằng căn nhà này có "diện tích sàn lớn nhất Quận 2" và được cặp đôi tự tay lựa chọn từng chi tiết nội thất.

... Ngân 98 từng khoe căn hộ này có diện tích lớn, trị giá 80 tỷ đồng

Những món đồ trong nhà đều được Ngân 98 và Lương Bằng Quang chọn lựa kỹ

View từ trên cao căn hộ của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Phương Anh kể lại rằng trong lần gặp gần nhất, cô đã "cứng người" vì suýt không nhận ra chị gái. Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi trò chuyện với mẹ, đến lúc gặp em gái, Ngân 98 vẫn không kìm được cảm xúc. Hai chị em bật khóc khi xưng hô bằng những cách gọi quen thuộc ngày trước. Điều khiến nhiều người xúc động nhất là lời nhắn nhủ của Ngân 98 dành cho em gái: "Sơn ráng nổi tiếng để sau này chị trở về kéo chị lên lại". Ngoài ra, em gái Ngân 98 cũng cho biết chị gái nhiều lần dặn dò mình cố gắng làm việc, sống tử tế và tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống. Sau biến cố của gia đình, Phương Anh hiện vừa livestream bán hàng, vừa nhận thêm công việc DJ để có thêm thu nhập phụ giúp người thân.

Ngân 98 đã bị bắt tạm giam tầm 9 tháng qua

Ảnh: FBNV

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới