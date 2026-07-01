Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vào cuộc làm rõ vụ giáo viên bị tố n.g.o.ạ.i t.ì.n.h, b.ạ.o h.à.n.h vợ

Trong 2 ngày qua, thông tin một giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) bị tài khoản mạng xã hội H.Y, tố cáo ngoại tình, có con riêng và bạo hành gia đình gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ngày 30/6, tài khoản Facebook H.Y. đăng tải bài viết có nội dung tố cáo chồng là ông D. (giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Trung Thiên) có quan hệ ngoài hôn nhân, có con riêng và nhiều lần chửi bới, bạo hành vợ trong thời gian chung sống.

Người phụ nữ cho biết sau nhiều năm kết hôn và có 3 con chung, chị ở nhà chăm sóc gia đình để chồng yên tâm công tác. Kèm theo bài viết là một số hình ảnh thể hiện thương tích ở vùng mắt, chân cùng đơn thuốc có nội dung chẩn đoán rối loạn trầm cảm tái diễn.

Thông tin tố thầy giáo THPT tại Hà Tĩnh trên mạng xã hội Facebook những ngày qua.

Một số hình ảnh trên bài đăng được cho là của người vợ tố thầy giáo bạo hành.

Trao đổi với GD&TĐ, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ngay sau khi xuất hiện các phản ánh trên mạng xã hội, Sở đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trung Thiên báo cáo sự việc. Đồng thời, phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) chỉ đạo lực lượng công an tại các địa phương liên quan xác minh, làm rõ.

Về phía Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, bước đầu, ông Lê Thái Phi, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận: người bị tố cáo là thầy N.T.D., giáo viên dạy môn Hóa, đang công tác tại trường.

Còn bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản được xác định là chị N.T.H.Y. - vợ thầy D.

...

Ban Giám hiệu đã yêu cầu giáo viên này làm báo cáo giải trình về toàn bộ nội dung bị tố cáo và có báo cáo gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Theo giải trình của thầy N.T.D., 2 vợ chồng kết hôn năm 2016, có 3 con chung và quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Từ đầu năm 2026, hai bên làm thủ tục ly hôn và vụ việc hiện đang được tòa án thụ lý giải quyết.

Ông D. phủ nhận hành hung vợ như thông tin tố cáo.

Đại diện Công an xã Thạch Khê xác nhận, cách đây gần 2 tuần chị Y. có đến trình báo. Tuy nhiên, theo như phản ánh của người phụ nữ, sự việc hành hung xảy ra trong thời gian đã lâu và khi đang cư trú trên địa bàn khác.

"Công an xã đã hướng dẫn công dân liên hệ cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền", đại diện Công an xã Thạch Khê thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường nêu quan điểm, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng thông tin khác nhau, cần chờ kết quả xác minh của cơ quan công an. Khi có báo cáo chính thức, Sở mới có căn cứ để xem xét và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại