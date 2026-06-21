Siêu dự bị Undav lập công, Đức ngược dòng quật ngã Bờ Biển Ngà

Sau màn hủy diệt Curaçao 7-1 ở trận ra quân, Đức được đánh giá cao hơn nhưng lại gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của Bờ Biển Ngà. Kiểm soát bóng ít hơn, dứt điểm cũng không bằng đối thủ nhưng đội bóng châu Phi bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 30.

Franck Kessie khiến các CĐV tuyển Đức ngỡ ngàng trên sân BMO Field

Từ pha căng ngang của Yan Diomande bên cánh trái, Amad Diallo tung ra pha dứt điểm bị hàng thủ Đức chặn lại. Bóng bật ra và thủ quân Franck Kessie xuất hiện đúng lúc đá bồi chính xác, đánh bại thủ thành Manuel Neuer trong khung gỗ tuyển Đức, mở tỉ số trận đấu.

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Bờ Biển Ngà vươn lên với pha lập công của Franck Kessie

Trong hiệp một, Đức tạo ra không ít cơ hội nhưng đều không thể tận dụng. Kai Havertz, Jamal Musiala và Florian Wirtz liên tiếp bỏ lỡ, trong khi có đến hai lần trọng tài từ chối các pha ghi bàn của Aleksandar Pavlovic lẫn Kai Havertz. Cũng phải thừa nhận, thủ môn Yahia Fofana đã có ngày thi đấu xuất sắc khi nhiều lần cứu thua cho đại diện châu Phi.

Hàng công tuyển Đức bất lực trước lối chơi chặt chẽ của Bờ Biển Ngà

Bước sang hiệp hai, HLV Julian Nagelsmann quyết định tăng cường sức tấn công bằng việc tung Deniz Undav, Jamie Leweling và Nadiem Amiri vào sân từ phút 60. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Đức liên tục dồn ép đối thủ. Havertz đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 63 trước khi Undav đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 68. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Amiri, tiền đạo đang khoác áo Stuttgart khống chế gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán vào nóc lưới, không cho Yahia Fofana cơ hội cản phá.

Deniz Undav san bằng cách biệt

...

Bàn gỡ giúp "Die Mannschaft" chơi hưng phấn hơn trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà vẫn cho thấy sự nguy hiểm với các pha phản công của Simon Adingra, Evann Guessand hay Seko Fofana. Thế trận giằng co kéo dài cho đến những phút cuối khi đội bóng châu Âu gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Yahia Fofana tiếp tục tỏa sáng với những pha cứu thua xuất thần trước Nathaniel Brown và Nadiem Amiri. Nhưng thủ môn của Bờ Biển Ngà cuối cùng cũng không thể chống đỡ mãi. Phút 90+4, Felix Nmecha thực hiện đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm để Undav thoát xuống dứt điểm gọn gàng vào giữa khung thành, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức.

... trước khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ

Ghi 1 bàn và có hai kiến tạo ở trận đấu với Curacao, trận này tiếp tục ghi cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Deniz Undav thực sự là ngôi sao sáng của tuyển Đức. Ghi 9 bàn, thực hiện 4 pha kiến tạo chỉ sau 11 trận, hầu hết đều vào sân từ ghế dự bị, chân sút gốc Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là "phúc tinh" của Julian Nagelsmann dù tuyển Đức đang sở hữu rất nhiều chân sút xuất sắc.

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Pha ghi bàn quyết định của Deniz Undav

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại màn ngược dòng đầy cảm xúc của đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới. Với 6 điểm sau hai lượt trận, Đức nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng E cũng như tấm vé vào vòng knock-out.

Tuyển Đức cầm chắc tấm vé đi tiếp tại bảng E

Về phía Bờ Biển Ngà, thất bại là điều đáng tiếc khi họ đã ở rất gần một cú sốc lớn trước ứng viên vô địch. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn còn cơ hội tự quyết ở lượt trận cuối trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại World Cup 2026.

Tác giả: Đào Tùng - Ảnh: FIFA, AP

Nguồn tin: Báo Người Lao động