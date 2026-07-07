Siêu bão BAVI gây gió mạnh diện rộng

Theo đó, sáng nay (07/7) siêu bão BAVI đã giảm xuống cấp 16, mặc dù vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm đi 01 cấp so với ngày hôm qua.

Lúc 07 giờ sáng nay vị trí tâm siêu bão BAVI ở vào khoảng 16.2N-140.0E, hiện siêu bão BAVI cách miền Trung Philippin khoảng 1850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2100km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h; từ khoảng ngày 9/7 siêu bão BAVI di chuyển chậm lại còn khoảng 15-20km và đổi hướng, di chuyển Tây Tây Bắc hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc); cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới.

Khoảng ngày 10/7 cường độ siêu bão BAVI sẽ giảm dần; dự báo khoảng ngày 11/7 bão sẽ di chuyển qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), đến khoảng ngày 12/7 tức chủ nhật tuần này bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Theo các chuyên gia đánh giá, dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn nên siêu bão BAVI cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Từ ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

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Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão BAVI.

Dự báo đường đi siêu bão BAVI của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Hình ảnh của siêu bão BAVI trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc7h30 sáng ngày 07/7/2026

Tác giả: Khôi Anh

Nguồn tin: congly.vn