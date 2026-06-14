Scotland thắng Haiti, vượt qua Brazil và Morocco để dẫn đầu bảng C

Niềm vui vỡ òa của tiền vệ John McGinn sau pha lập công cho Scotland



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn khi Scotland chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận dựa trên sự cơ động của các trụ cột tuyến giữa.

Phút thứ 3, đại diện châu Âu cụ thể hóa áp lực bằng cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Ben Gannon-Doak thực hiện pha đi bóng khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ thành Johny Placide bên phía Haiti phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, Haiti nhanh chóng thể hiện sự nguy hiểm qua các tình huống phản công sắc lẹm dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Đại diện Trung Mỹ liên tục gây áp lực đáng kể lên hệ thống phòng ngự của Scotland trong khoảng 15 phút đầu trận, với mũi nhọn Louicius Don Deedson dứt điểm uy hiếp khung thành của Angus Gunn.

Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, các cầu thủ Scotland dần lấy lại quyền kiểm soát. Phút 17, tiền vệ Scott McTominay suýt điền tên lên bảng tỉ số khi tung cú vô lê một chạm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn đối phương, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Dẫu vậy, người hâm mộ Scotland không phải nuối tiếc quá lâu khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 29. Sau pha dứt điểm cận thành của Che Adams bị Placide cản phá tạo ra tình huống lộn xộn, John McGinn chớp thời cơ tung cú sút quyết đoán.

Trái bóng đập trúng chân hậu vệ Haiti đổi hướng bay thẳng vào lưới, đem về bàn mở tỉ số 1-0 cho Scotland. Pha lập công này giúp tiền vệ của Aston Villa trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn cho Scotland tại World Cup, chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài gần 28 năm của đội nhà tại sân chơi này kể từ năm 1998.

Trước khi hiệp một khép lại, thủ thành Angus Gunn để bật bóng sau cú sút căng của Ruben Providence nhưng hàng thủ đã kịp bọc lót giải nguy.

... Haiti tạo ra áp lực rõ rệt nhưng vẫn không thể ghi bàn



Bước sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm lại. Cầu thủ hai bên liên tục va chạm mạnh ở khu vực trung tuyến khiến trọng tài phải nhiều lần cắt còi dừng trận đấu. Khoảng 10 phút sau giờ nghỉ, Andy Robertson căng ngang thuận lợi từ cánh trái vượt tầm với của Shankland đến vị trí của Gannon-Doak ở cột xa, nhưng hậu vệ Martin Experience đã kịp can thiệp cứu thua cho Haiti.

Nhằm bảo toàn tỉ số, đoàn quân của HLV Steve Clarke khôn khéo chủ động giảm nhịp độ, lùi sâu phòng ngự và bẻ gãy từ sớm các đợt lên bóng của đối phương.

Phút 70, John McGinn bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt với cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch mục tiêu dưới áp lực từ Ricardo Ade.

Dù bị dẫn bàn, các học trò của HLV Sebastien Migne vẫn thi đấu tự tin, quyết không bỏ cuộc trong lần thứ hai tham dự vòng chung kết nhằm tìm kiếm điểm số lịch sử.

Tiền đạo Wilson Isidor của Haiti chỉ thiếu vài cm để chạm bóng từ đường căng ngang nguy hiểm của Providence. Cầu thủ thuộc biên chế Almere City tiếp tục là mũi nhọn đáng chú ý khi cướp bóng trong chân trung vệ Jack Hendry ở vị trí thuận lợi, nhưng cú sút sau đó đã bị Nathan Patterson chặn lại.

Phải đến những phút cuối trận, Haiti mới tạo ra áp lực rõ rệt nhất. Phút 85, Frantzdy Pierrot bật cao đánh đầu dũng mãnh từ một quả treo bóng, song trái bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chung cuộc, Scotland giành chiến thắng 1-0 để bỏ túi 3 điểm đầu tay vô cùng quý giá. Kết quả này không chỉ giúp đại diện châu Âu chấm dứt cơn khát chiến thắng tại World Cup kéo dài từ năm 1990 mà còn đưa họ vươn lên dẫn đầu bảng C, xếp trên cả Brazil và Morocco trước khi bước vào các lượt trận tiếp theo.

Tác giả: Đình Phong

Nguồn tin: Báo Văn Hoá