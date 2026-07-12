Sau sáp nhập, 37 cán bộ kiểm soát giết mổ Hà Tĩnh 6 tháng không lương

6 tháng không có lương, không được đóng bảo hiểm xã hội

Sau 26 năm gắn bó với nghề kiểm soát giết mổ, anh Nguyễn Trí Giang (SN 1976) - cán bộ phụ trách kiểm soát giết mổ tại lò giết mổ Tân Giang, Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII thuộc Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vừa quyết định nghỉ việc sau nhiều tháng không được chi trả lương, không còn đủ khả năng bám trụ.

"Từ tháng 2.2026 đến nay chúng tôi không nhận được đồng lương nào, bảo hiểm xã hội cũng phải tự đóng. Tôi nhiều lần hỏi lãnh đạo bao giờ được giải quyết thì chỉ nhận được câu trả lời là tiếp tục chờ. Áp lực kinh tế gia đình, tôi không gắng gượng thêm được nữa", anh Giang chia sẻ.

Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y Khu vực VII

Theo anh Giang, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1.7.2025, lực lượng kiểm soát giết mổ được chuyển về Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh. Đến tháng 8.2025, các đơn vị tiếp tục được sắp xếp, thành lập các Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh. Thu nhập của anh từ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng giảm còn khoảng 3,5 triệu đồng trước khi bị dừng chi trả hoàn toàn từ tháng 2.2026.

Anh Giang cho hay, sau khi được phân về các trạm khu vực, hợp đồng lao động của anh và những cán bộ hợp đồng khác chỉ được ký từng tháng một, trong khi đến nay họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về phương án chi trả tiền công, đóng bảo hiểm xã hội cũng như hướng xử lý lâu dài.

Công việc đặc thù vất vả, làm xuyên đêm nhưng 6 tháng qua, 37 cán bộ hợp đồng kiểm soát giết mổ tại tỉnh Hà Tĩnh không được chi trả lương, đóng BHXH

"Công việc của chúng tôi nhìn thì đơn giản nhưng trách nhiệm rất lớn. Chỉ cần sơ suất trong kiểm soát, đóng dấu để sản phẩm không bảo đảm lưu thông ra thị trường là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mỗi ngày bắt đầu làm việc từ 2 giờ sáng, như tôi phải phụ trách cả lò gia súc lẫn lò gia cầm, vậy mà suốt nhiều tháng nay không có thu nhập", anh Giang nói.

Là lao động chính trong gia đình có 5 người con, suốt nửa năm qua, cuộc sống của gia đình anh Giang phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ nghề làm giò chả của vợ.

Không chỉ riêng anh Giang, 36 cán bộ hợp đồng kiểm soát giết mổ khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị Nguyễn Thị Diên - cán bộ kiểm soát giết mổ Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực V (phụ trách lò giết mổ Can Lộc), cho biết ngoài việc không được chi trả tiền lương suốt 6 tháng, toàn bộ lao động hợp đồng không còn được đóng bảo hiểm xã hội.

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Theo chị Diên, công việc kiểm soát giết mổ có tính đặc thù, đòi hỏi người lao động phải thức từ 2-3 giờ sáng để kiểm soát hoạt động giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi sản phẩm đưa ra thị trường. Phần lớn cán bộ đều đã gắn bó với nghề từ 20 năm trở lên nhưng hiện phải làm việc trong tình trạng không lương, không bảo hiểm và hợp đồng chỉ được ký ngắn hạn từng tháng.

Nguyện vọng lớn nhất của tập thể người lao động là các cơ quan chức năng sớm chi trả tiền lương còn nợ, truy đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời có hợp đồng lao động ổn định để họ yên tâm tiếp tục gắn bó với công việc.

Nguy cơ thiếu nhân lực kiểm soát giết mổ

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Liên quan nội dung này, ông Trần Viết Phương - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII, cho biết, trạm có 17 cán bộ nhân viên, trong đó có đến 10 lao động hợp đồng kiểm soát giết mổ. Sau khi anh Giang xin nghỉ việc, còn lại 9 người, Trạm đã phải điều động 1 cán bộ viên chức xuống tăng cường.

Việc kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các lò mổ sẽ chịu nhiều áp lực nếu đồng loạt cán bộ hợp đồng kiểm soát giết mổ xin thôi việc

Theo ông Phương, từ tháng 2.2026 đến nay toàn bộ lực lượng hợp đồng không được chi trả tiền lương và cũng không được đóng bảo hiểm xã hội.

"Có những cán bộ làm việc đủ 30 đêm trong tháng. Chúng tôi rất thương anh em, nhiều lần đề xuất hỗ trợ kinh phí nhưng đều vướng quy định. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ người lao động nghỉ việc hàng loạt là rất lớn trong khi công tác kiểm soát giết mổ không thể gián đoạn dù chỉ một ngày", ông Phương nói.

Theo vị Trạm trưởng, lực lượng kiểm soát giết mổ là nhân sự đặc thù, được đào tạo chuyên môn và đã có kinh nghiệm hàng chục năm. Nếu nhiều người đồng loạt nghỉ việc, công tác kiểm soát giết mổ và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn sẽ chịu nhiều áp lực.

Trao đổi với Báo Văn Hóa, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân 37 cán bộ hợp đồng kiểm soát giết mổ chưa được chi trả tiền lương từ đầu năm 2026 là do không còn nguồn kinh phí.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh

Theo bà Diệp, trước đây kinh phí chi trả cho lực lượng này được hình thành từ ba nguồn gồm: chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 51 của HĐND tỉnh; 90% nguồn thu phí kiểm soát giết mổ được để lại theo quy định; và một số địa phương hỗ trợ thêm từ ngân sách.

Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2026, Nghị quyết 51 hết hiệu lực. Đồng thời, Nghị định 362 của Chính phủ về quản lý phí, lệ phí quy định 100% nguồn thu phí kiểm soát giết mổ phải nộp vào ngân sách nhà nước, không còn được giữ lại để chi cho hoạt động này như trước. Vì vậy, Chi cục hiện không còn nguồn kinh phí để chi trả tiền lương cho lực lượng hợp đồng.

Ngoài khó khăn về kinh phí, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng phát sinh vướng mắc trong quản lý lao động. Theo bà Diệp, sau khi các Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật cấp huyện được chuyển thành các Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y trực thuộc Chi cục, do Chi cục là cơ quan hành chính nên việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với lực lượng kiểm soát giết mổ không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Sau khi sáp nhập về Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, số phận 37 cán bộ hợp đồng kiểm soát giết mổ trở nên "vô định"

Chi cục đã tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ lực lượng kiểm soát giết mổ giai đoạn 2026-2030, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc trong việc sử dụng nguồn thu phí theo quy định mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án chính thức.

"Hiện, chúng tôi chưa thể xác định thời điểm nào người lao động sẽ được chi trả tiền lương và các chế độ liên quan. Chúng tôi cũng chỉ biết chờ chỉ đạo, hướng xử lý của lãnh đạo sở và tỉnh", bà Diệp nói.

Theo bà Diệp, đến nay mới có một cán bộ xin nghỉ việc. Tuy nhiên, nếu những vướng mắc về cơ chế và kinh phí không sớm được giải quyết, tháo gỡ, nguy cơ thiếu hụt lực lượng kiểm soát giết mổ là rất lớn. Khi đó, không chỉ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng mà công tác kiểm soát giết mổ, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Văn Hóa sẽ tiếp tục thông tin ...!

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá