Sau cuộc nhậu, anh vợ chết dưới gầm nhà sàn

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Ksor Bế (SN 1993; trú thôn Plơi Toan, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Ksor Bế đã đánh chết anh vợ sau cuộc nhậu.



Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 17-6, Công an xã Ia Tul nhận tin báo ông N.Đ (SN 1988, trú thôn Plơi Toan) tử vong dưới gầm nhà sàn, có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nạn nhân tử vong do một vết thương vùng đầu, nghi do vật cứng gây ra. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Ksor Bế (em rể nạn nhân) là nghi phạm.

Theo điều tra ban đầu, tối 16-6, ông N.Đ cùng Ksor Bế và một số người đi dự đám cưới tại thôn Plơi Toan. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm về nhà anh N.Đ, tiếp tục uống rượu mang về từ đám cưới.

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Khi rượu đã hết, ông N.Đ đưa 100.000 đồng nhờ Bế đi mua thêm. Tuy nhiên, do đêm khuya không còn người bán, Bế quay về trả lại tiền. Bực tức, ông N.Đ chửi bới rồi cầm gậy đuổi đánh mọi người.

Trong lúc bỏ chạy, Bế bị ông N.Đ đánh trúng vào trán, ngã từ cầu thang nhà sàn xuống đất. Khi ông N.Đ tiếp tục cầm gậy định đánh, Bế giật được gậy và đánh một cái vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nhà sàn của ông N.Đ, nơi xảy ra vụ án mạng.



Sau khi gây án, Bế bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại xã Chư A Thai (Gia Lai) và vận động ra đầu thú vào khoảng 11 giờ ngày 17-6.

Tại cơ quan công an, Ksor Bế đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động