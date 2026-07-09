Sao ĐT Pháp không được xoá thẻ trước trận tứ kết World Cup 2026

Tứ kết World Cup 2026 đang nhận được sự chờ đợi của người hâm mộ khi các cặp đấu được dự đoán sẽ đầy kịch tính. Trận đấu giữa Pháp vs Morocco sẽ khởi đầu cho vòng tứ kết, đây là màn so tài nhiều duyên nợ khi hai đội từng chạm trán tại bán kết World Cup 2022.

Olise không được FIFA xoá thẻ vàng (Ảnh: AP)



Trước trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã gửi đề nghị xem xét xoá thẻ vàng với Michael Olise. Trong trận đấu ở vòng 16 đội gặp ĐT Paraguay, Olise phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Matías Galarza. Cầu thủ Paraguay ôm mặt ngã xuống sân sau tình huống đôi bên tranh cãi, trong khi hình ảnh sau đó ghi nhận Olise chỉ chạm vào áo cầu thủ này.

Dù vậy, HLV Deschamps xác nhận FIFA không xoá thẻ vàng cho Olise. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ĐT Pháp giành chiến thắng trong trận đấu tới, Olise sẽ không thể thi đấu ở bán kết nếu nhận thẻ vàng.

...

HLV Deschamp cho biết: “Không có gì thay đổi với tấm thẻ vàng của Olise. Chúng tôi đã nhận được quyết định của FIFA rằng tấm thẻ vàng vẫn còn hiệu lực”.

Về việc trận tứ kết sắp tới sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài hoàn toàn là người Argentina, HLV Deschamps chia sẻ: “Mọi việc nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Tôi tin tưởng vào trọng tài, một số quyết định của trọng tài có thể gây tranh cãi bởi ý kiến riêng của mỗi người. Đối thủ sắp tới của chúng tôi là ĐT Morocco, không phải là trọng tài. Họ ở đó để áp dụng luật thi đấu một cách công bằng”.

Trận đấu giữa Pháp vs Morocco sẽ diễn ra vào 3h00 ngày 10/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.



Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV