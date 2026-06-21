Sáng nay, gần 23.000 thí sinh thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm thi với 983 phòng thi trên cả nước, trong đó phía Bắc có 547 phòng thi, phía Nam có 436 phòng thi.

Các học viện, trường CAND đã hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Công an cũng đã thành lập 7 đoàn kiểm tra để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại tất cả các Hội đồng thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 tại Học viện ANND.

Chia sẻ với PV Báo CAND về công tác phòng chống gian lận thi bằng các thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là AI, Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết: Đây là nội dung được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn và dự báo các nguy cơ phát sinh, Bộ Công đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động rà soát, nhận diện các phương thức, thủ đoạn gian lận mới có thể xuất hiện trong kỳ thi; đồng thời xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năm 2026 tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng; kiểm tra an ninh tại các khu vực tổ chức thi; kiểm soát chặt chẽ việc mang vật dụng vào phòng thi; triển khai các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao trái quy định.

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Đồng thời, Bộ Công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy chế thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của thí sinh và cán bộ làm công tác thi. Quan điểm của Bộ Công an là kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy chế thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và khách quan.

Lưu ý với các thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay, Trung tướng Trần Minh Lệ cho rằng, sau một thời gian dài nỗ lực học tập và chuẩn bị, các em đã bước vào thời điểm quan trọng của kỳ thi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năm 2026 của Bộ Công an tại Học viện CSND.

“Tôi mong các em giữ gìn sức khỏe, tự tin, bình tĩnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và chấp hành nghiêm quy chế thi để đạt kết quả tốt nhất. Điều quan trọng nhất là các em hãy phát huy tốt nhất kiến thức, năng lực và bản lĩnh của mình. Kỳ thi không chỉ đánh giá kết quả học tập mà còn là dịp để các em thể hiện ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm và khát vọng được học tập, rèn luyện trong môi trường CAND. Chúc tất cả các em bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi và đạt được kết quả cao nhất trong Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026”- Cục trưởng Cục Đào tạo nhắn nhủ.

Theo Trung tướng Trần Minh Lệ, năm 2026, công tác tuyển sinh CAND tiếp tục được Bộ Công an xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tuyển chọn những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực, trình độ và khát vọng cống hiến để đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND trong tình hình mới. Điểm nổi bật trong tuyển sinh năm nay là Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện các quy định tuyển sinh theo hướng đồng bộ với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tuyển sinh từ sơ tuyển, quản lý hồ sơ, đăng ký dự tuyển đến tổ chức thi, xét tuyển và nhập học. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai đầy đủ các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 99/2025/TT-BCA. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp chuyển đổi số tiếp tục được triển khai như nâng cấp phần mềm tuyển sinh dùng chung trong toàn lực lượng; xây dựng cơ sở dữ liệu tuyển sinh tập trung; triển khai Chatbot tư vấn tuyển sinh; từng bước chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới. Đáng chú ý, mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 giảm so với năm trước nhưng số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vẫn tiếp tục tăng. Năm nay, Bộ Công an được giao 1.870 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy tuyển mới, trong khi có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Điều đó cho thấy sức hút của lực lượng CAND tiếp tục được duy trì mạnh mẽ, đồng thời phản ánh niềm tin của nhân dân nói chung, của xã hội đối với môi trường giáo dục, đào tạo trong các học viện, trường CAND cũng như khát vọng được học tập, rèn luyện và cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân