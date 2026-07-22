Rủ vợ bạn đi nhà nghỉ, bị dàn cảnh cướp tài sản

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Theo điều tra, Mới là bạn bè với bị hại N.H.Đ. Tuy nhiên bị hại Đ. hay nhắn tin rủ vợ của Mới đi nhà nghỉ. Vợ của Mới không đồng ý và nói việc này với Mới. Từ đó, Mới nảy sinh ý định cùng vợ và nhóm bạn bàn bạc dựng lên màn kịch bắt quả tang "ngoại tình”.

Các đối tượng sắp đặt, dụ dỗ bị hại đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân, TP Cần Thơ, sau đó giả bắt ghen, đe dọa và lợi dụng tâm lý lo sợ của bị hại để uy hiếp, buộc giao tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với các bị can.

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Ngày 9/7, khi bị hại đến điểm hẹn theo sự sắp đặt của các đối tượng, cả nhóm khống chế, đe dọa sẽ phát tán thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nếu không giao tiền. Trước sự uy hiếp, bị hại Đ. buộc phải giao số tiền 9,9 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.



Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm che giấu hành vi phạm tội. Khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khẩn xác minh, truy xét các đối tượng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Mới khai nhận do ghen tuông nên nảy sinh ý định dàn cảnh cùng đồng bọn bắt ghen quả tang vợ và bị hại Đ. nhằm uy hiếp chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng cùng tiêu xài hết.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.vn