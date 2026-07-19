Rơi máy bay khiến 10 người thiệt mạng, 5 nghệ sĩ nổi tiếng tử vong trên đường đến điểm biểu diễn

Mới đây, một vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ xảy ra tại Bahamas đã khiến toàn bộ 10 người có mặt trên chuyến bay tử vong, trong đó có 5 thành viên của ban nhạc nổi tiếng Da Pond Band và một DJ. Vụ việc xảy ra khi nhóm nghệ sĩ đang di chuyển đến đảo Andros để tham gia chương trình biểu diễn nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Bahamas.

Theo thông tin từ Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Bahamas, chiếc máy bay do hãng Flamingo Air khai thác cất cánh từ Sân bay quốc tế Lynden Pindling ở thủ đô Nassau đến đảo San Andros. Đây là chặng bay nội địa có thời gian di chuyển khoảng 20 phút. Tuy nhiên, máy bay đã gặp nạn tại khu vực Bắc Andros khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ban nhạc Da Pond Band sau đó xác nhận 5 thành viên tử vong gồm Giovanni McKenzie, Mateo Winder, Rashad Storr, Tonique Gilot và Travis Johnson. Ngoài ra, Melvin Henfield, nghệ danh DJ Fresh, cũng nằm trong danh sách các nạn nhân.

Rơi máy bay cỡ nhỏ khiến nhiều người không qua khỏi

Ba hành khách còn lại không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và hiện danh tính chưa được cơ quan chức năng công bố.

Da Pond Band là một trong những ban nhạc có tên tuổi tại Bahamas, được biết đến với các tiết mục mang đậm màu sắc âm nhạc Caribbean và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện văn hóa lớn trong nước. Theo kế hoạch, nhóm sẽ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập trên đảo Andros.

Sau vụ tai nạn, ca sĩ Shaniese Miller của Da Pond Band cho biết cô vừa có buổi biểu diễn cùng các thành viên còn lại của ban nhạc tại Nassau chỉ ít ngày trước khi sự việc xảy ra. Theo chia sẻ của cô với CBS News, các thành viên đều đang chuẩn bị cho lịch diễn tiếp theo tại Andros.

Trong khi đó, ca sĩ chính Shenia Roberts cho biết cô cũng đã di chuyển trên chính chiếc máy bay này vào đầu ngày 10/7, với cùng phi công điều khiển. Theo Roberts, chuyến bay của cô diễn ra bình thường và không ghi nhận sự cố nào.

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Trả lời truyền thông địa phương, Roberts cho biết các thành viên trong ban nhạc là những người cô thường xuyên làm việc và liên lạc hằng ngày do lịch biểu diễn dày đặc. Bà cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Những hình ảnh của chiếc máy bay sau vụ tai nạn

Sau vụ tai nạn, Thủ tướng Bahamas Philip Davis đã đăng thông điệp chia buồn trên mạng xã hội X, đồng thời gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân. Ông cho biết chính phủ sẽ theo dõi sát quá trình điều tra và kêu gọi dành sự tôn trọng đối với những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Hiệp hội Nhạc sĩ và Nghệ sĩ Giải trí Bahamas cũng ra thông cáo đánh giá sự ra đi của các thành viên Da Pond Band và DJ Fresh là tổn thất đối với cộng đồng nghệ thuật nước này. Theo hiệp hội, các nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho hoạt động biểu diễn và quảng bá văn hóa, âm nhạc Bahamas trong nhiều năm qua.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được công bố. Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Bahamas đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định diễn biến và nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Đáng chú ý, sau vụ tai nạn, hãng hàng không Flamingo Air đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác đội bay. Theo truyền thông địa phương, cùng ngày xảy ra vụ tai nạn, một máy bay khác của hãng cũng gặp sự cố cháy sau khi hạ cánh xuống Nassau.

Nhà chức trách Bahamas cho biết cả hai vụ việc đều đang được điều tra theo quy trình nhằm làm rõ nguyên nhân và đánh giá các yếu tố liên quan đến an toàn khai thác.

Vụ tai nạn đã thu hút sự quan tâm của dư luận Bahamas bởi số lượng nạn nhân là những nghệ sĩ có tên tuổi trong nước, đồng thời đặt ra thêm những câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hàng không nội địa bằng máy bay cỡ nhỏ. Kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc sẽ được công bố sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Tác giả: Hân Ly

Nguồn tin: phunumoi.net.vn