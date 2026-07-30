Rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp trường học

Mỗi trường sau sáp nhập bố trí một hiệu trưởng

Hiện nhiều địa phương đã công bố kế hoạch, phương án sắp xếp trường học nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản về việc bố trí nhân sự khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và UBND cấp xã.

Một giờ học của cô và trò Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Quang Vinh

Về nguyên tắc sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, đối với hiệu trưởng thời gian công tác còn lại phải đảm bảo đủ từ 36 tháng trở lên. Trường hợp đặc biệt còn thời gian công tác từ 12 tháng trở lên, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chịu trách nhiệm quyết định; đối với chức danh hiệu trưởng đơn vị thuộc Sở GDĐT, tập thể lãnh đạo Sở xem xét, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố cho ý kiến, thời gian tính tuổi từ tháng 7/2026.

Về nguyên tắc cụ thể, đối với hiệu trưởng, áp dụng nguyên tắc 1 hiệu trưởng/1 trường.

Số hiệu trưởng còn lại (nếu có), bố trí ở vị trí cấp dưới liền kề (nếu đủ điều kiện) hoặc bố trí tại các vị trí khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn điều kiện liên quan, trình độ chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ.

Đối với phó hiệu trưởng, sau khi có phương án cấp trưởng, các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng khác của các trường sáp nhập được bố trí làm phó hiệu trưởng (phụ trách 1 điểm trường) hoặc bố trí vị trí khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường của cán bộ.

Theo phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Bình, sau sắp xếp, mỗi xã, phường sẽ có một trường chính và các phân hiệu, điểm trường. Mỗi trường chỉ bố trí một hiệu trưởng, thay vì duy trì số lượng hiệu trưởng tương ứng với các trường trước khi hợp nhất.

Các bộ phận hành chính, nhân sự như kế toán, thủ quỹ, văn thư cũng được tổ chức dùng chung. Các tổ chuyên môn sẽ được bố trí phù hợp với từng phân hiệu, điểm trường nhằm duy trì hoạt động chuyên môn và bảo đảm việc dạy học không bị gián đoạn.

Dự kiến số đầu mối cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp xã giảm khoảng 68%.

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Đối với chức danh phó hiệu trưởng, phương án không quy định giữ nguyên toàn bộ số lượng hiện có. Căn cứ quy mô lớp học, số học sinh, khoảng cách từ phân hiệu đến trường chính và điều kiện thực tế, mỗi phân hiệu hoặc điểm trường có thể được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách.

Đổi mới tư duy quản trị khi sắp xếp trường học

Chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được đánh giá là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện về mô hình quản trị của hệ thống giáo dục quốc gia.

Trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc hình thành các trường quy mô lớn, nhiều phân hiệu hoặc tích hợp nhiều cấp học không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn đòi hỏi một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy quản trị.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc lựa chọn người đứng đầu sau sáp nhập phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực quản trị, uy tín và khả năng điều hành một cơ sở giáo dục có quy mô lớn; không nên chỉ dựa vào thâm niên hoặc đơn vị cũ.

Theo bà Nga, tiêu chí, quy trình và kết quả lựa chọn cần được công khai, hạn chế tâm lý so bì, mất đoàn kết.

GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ - Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam cho rằng, quản trị nhà trường trong giai đoạn tới cần được tiếp cận như quản trị nền hành chính công hiện đại, lấy người học là trung tâm, chất lượng phục vụ người học là thước đo hiệu quả.

Theo GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ, ngành giáo dục cần sớm xây dựng chuẩn năng lực mới đối với đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiệm cận mô hình quản trị nền hành chính công hiện đại và theo thông lệ các hệ thống giáo dục quốc tế tiên tiến.

Các địa phương cần tổ chức các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục, tập trung vào quản trị chiến lược, quản trị số, tài chính công, pháp luật, quản trị dữ liệu, kiểm định chất lượng, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, an toàn trường học, ứng dụng AI và kỹ năng lãnh đạo sự thay đổi trong học đường.

Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm, đánh giá và sử dụng hiệu trưởng cần dựa trên năng lực quản trị thực chất, kết quả hoạt động của nhà trường và mức độ hài lòng của người học, phụ huynh và xã hội, thay vì chủ yếu dựa vào bằng cấp hay thâm niên công tác.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: daidoanket.vn