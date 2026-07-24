Rò rỉ clip tuyển thủ U16 đè cổ, hành hung đồng đội trong tiếng reo hò cổ vũ của đồng đội gây phẫn nộ

Bóng đá trẻ nước Anh đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực giữa các tuyển thủ U16 bị rò rỉ và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đoạn video kéo dài hàng chục giây do chính một thành viên trong nhóm ghi lại bằng điện thoại cho thấy màn ẩu đả bạo lực giữa hai cầu thủ U16 Anh ngay tại phòng khách sạn trong đợt tập trung thi đấu quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh hành hung diễn ra trong khách sạn (Ảnh: The Sun)

(Ảnh: The Sun)

Màn đụng độ bùng nổ khi một cầu thủ lao vào đè chặt đồng đội xuống giường, dùng tay đè vào cổ và liên tục giáng những đấm mạnh vào mặt nạn nhân. Điều đáng phẫn nộ là thay vì can ngăn, các thành viên còn lại trong phòng đều đang mặc trang phục tập luyện chính thức của đội tuyển Anh lại tỏ ra phấn khích. Họ đứng ngồi xung quanh, gí sát điện thoại vào mặt nạn nhân để ghi hình và liên tục hò reo, thốt ra những lời lẽ kích động.

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Mặc dù có thời điểm nạn nhân cố gắng vùng vẫy và gạt kẻ tấn công ra, đối phương vẫn tiếp tục lao tới, kẹp cổ và kéo lê cậu khắp phòng. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội X, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và vấp phải sự phẫn nộ gay gắt từ công chúng. Nhiều ý kiến lên án hành vi này là "bạo lực học đường độc hại" và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với toàn bộ những người có mặt trong phòng.

Một người hâm mộ bức xúc bình luận: "Thật xấu hổ cho tương lai của bóng đá quốc gia. Dù ở lứa tuổi nào, họ vẫn khoác lên mình màu áo tuyển và phải đáp ứng những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Những kẻ hùa theo và quay clip kích động cũng tồi tệ không kém kẻ trực tiếp ra tay".

Được biết, sự việc diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, thời điểm đội tuyển nam U16 Anh dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Barry Lewtas sang Thổ Nhĩ Kỳ tham dự giải đấu giao lưu với xứ Wales, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha. Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả hiện vẫn chưa được làm rõ.

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, người phát ngôn của FA đã lên tiếng xác nhận: "Chúng tôi đã ghi nhận sự việc nội bộ xảy ra trong đợt tập trung của đội nam U16 vào tháng 10 năm 2025. Sự việc đã được xử lý nhanh chóng ngay tại thời điểm đó". Tuy nhiên, phía FA chưa công bố chi tiết về bất kỳ án phạt cá nhân nào dành cho các cầu thủ liên quan.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn