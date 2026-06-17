Rầm rộ tin 1 nàng hậu đang mang thai 5 tháng bị “cắm sừng”, bạn trai doanh nhân trơ mặt cặp kè chân dài ai cũng biết

Những ngày qua, tờ ABS-CBN đưa tin showbiz Philippines đang dậy sóng trước thông tin Celeste Cortesi - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 - bị bạn trai doanh nhân Jonathan Sterling "cắm sừng", bỏ rơi khi đang mang thai 5 tháng.

Theo đó, Celeste Cortesi chia sẻ tin vui mang thai với người hâm mộ vào cuối tháng 4 vừa qua. Nhưng không lâu sau, triệu phú công nghệ Jonathan Sterling đã cắt đứt liên lạc với Celeste Cortesi để chạy theo 1 người đẹp có gia thế khủng trong ngành giải trí Philippines. Anh ngang nhiên công khai cặp kè với "tiểu tam", bất chấp bạn gái đang trong giai đoạn thai kỳ nhạy cảm và sẽ hạ sinh vào tháng 10 tới đây.

Cuối tháng 4, Celeste Cortesi thông báo đã mang thai con đầu lòng với bạn trai Jonathan Sterling. Ảnh: Instagram.

Đến ngày 15/6, showbiz Philippines đã rầm rộ tin Hoa hậu này bị nửa kia doanh nhân bỏ rơi để chạy theo người mới. Ảnh: Instagram.

Theo 1 số nguồn tin, Jonathan Sterling đã ngoại tình với Bianca Manalo - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2009. Người đẹp này sinh năm 1986, lớn lên trong gia đình có “truyền thống” thi Hoa hậu. Chị gái Bianca Manalo là Hoa hậu Thế giới Philippines, từng vào top 10 Miss World 2002. Cô ruột của người đẹp này Hoa hậu quốc tế Philippines, từng vào top 15 cuộc thi Hoa hậu quốc tế 1968. Trước khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp, Bianca Manalo từng làm việc cho 1 hãng hàng không, thử sức với vai trò MC truyền hình và người mẫu.

Bianca Manalo được đồn đoán là "tiểu tam" phá hoại mối quan hệ của đàn em Celeste Cortesi và bạn trai. Ảnh: Instagram.

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Thông tin Bianca Manalo làm kẻ thứ 3 giật bồ, phá hoại hạnh phúc của đàn em Celeste Cortesi gây xôn xao dư luận. Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2009 hứng chỉ trích dữ dội. Nhiều người thậm chí còn đòi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Philippines tước vương miện của Bianca Manalo.

Đối mặt với cáo buộc là tiểu tam, Bianca Manalo đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân vẫn độc thân, không quen biết triệu phú công nghệ Jonathan Sterling. Trong khi đó, "nữ chính" Celeste Cortesi lại đăng đàn cho biết cô và bạn trai vẫn ổn, đang cùng nhau chăm sóc em bé trong bụng. Dù người trong cuộc đã lên tiếng, song khán giả vẫn bàn tán không ngớt về mối quan hệ tay 3 giữa Celeste Cortesi - Jonathan Sterling - Bianca Manalo với lý do "không có lửa sao có khói".

Bianca Manalo (trái) đã lên tiếng phủ nhận tin đồn cô phá hoại cuộc tình của đàn em Celeste Cortesi. Trong khi đó, Celeste Cortesi (phải) cho biết cô và bạn trai doanh nhân vẫn ổn. Ảnh: Instagram.

Celeste Cortesi sinh năm 1997, là con lai mang ba dòng máu Philippines - Italy - Tây Ban Nha. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022, Celeste Cortesi đại diện quốc gia thi Miss Universe nhưng có thành tích gây thất vọng. Cô không được gọi tên vào top 16, làm đứt chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp của Philippines tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, vào năm 2018, Celeste Cortesi đại diện Philippines tại Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất 2018) và lọt vào top 8.

Nguồn: ABS-CBN

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới