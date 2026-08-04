Ra sân trước Indonesia, Quang Hải đi vào lịch sử tuyển Việt Nam

Đây là dấu mốc khẳng định vị thế của Quang Hải trong lịch sử bóng đá Việt Nam sau gần một thập kỷ gắn bó với màu áo đội tuyển.

Quang Hải có trận đấu đầu tiên cho tuyển Việt Nam vào ngày 13-6-2017, khi được tung vào sân thay Lương Xuân Trường trong trận hòa Jordan 0-0 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Quang Hải chính thức đi vào lịch sử tuyển Việt Nam



Từ một cầu thủ trẻ mới bước lên đội tuyển, anh nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế qua nhiều đời HLV và nhiều giải đấu lớn.

Sau gần 10 năm cống hiến, Quang Hải đã chạm mốc 83 trận, ngang bằng thành tích của Lê Công Vinh - chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nếu Quang Hải cần gần 10 năm để đạt cột mốc này, Công Vinh đã thi đấu 83 trận trong giai đoạn 2004-2016, kéo dài 13 năm.

...

Với việc vẫn đang là trụ cột dưới thời HLV Kim Sang-sik, Quang Hải gần như chắc chắn sẽ sớm vượt qua người đàn anh để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử.

Trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam hiện nay, ngoài Quang Hải còn có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh với 73 trận, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn cùng có 66 trận, Bùi Tiến Dũng 62 trận, Nguyễn Hoàng Đức và Vũ Văn Thanh cùng sở hữu 58 trận, Nguyễn Công Phượng 56 trận và Đặng Văn Lâm 48 trận.

Đến thời điểm này, Quang Hải đã có 15 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Con số này vẫn còn cách rất xa thành tích 51 pha lập công của Lê Công Vinh, nhưng Quang Hải lại sở hữu bảng thành tích tập thể rất đáng nể.

Trong gần 10 năm gắn bó với đội tuyển, anh góp công mang về hai chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2018 và 2024, cùng tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn là nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Với phong độ ổn định và lịch thi đấu dày phía trước, tiền vệ của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ sớm độc chiếm kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, qua đó tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn