Quảng Trị hủy kết quả 5 thí sinh vi phạm quy chế tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị).



Ngày 1/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, đã có kết quả xác minh, xác định có đủ căn cứ kết luận 6 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh vụ việc.

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả xác minh, xác định có đủ căn cứ kết luận 6 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu quy chế và thống nhất hủy bài thi, môn thi của 5 thí sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 55, khoản 3 và khoản 7 Điều 57 của Quy chế thi. Quyết định xử lý đã được thông báo trực tiếp đến phụ huynh và các thí sinh liên quan.

Đối với trường hợp thí sinh còn lại, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ GD&ĐT để xem xét hình thức xử lý.

Liên quan đến các cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra. Sau khi có kết luận chính thức, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT cùng các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo quy định của Quy chế thi và pháp luật hiện hành.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại