Qatar về nước sớm, Bosnia-Herzegovina chờ vé vớt World Cup 2026

Trận quyết định số phận 2 đội cuối bảng B trên sân Seattle Stadium (Mỹ) khép lại với chiến thắng 3-1 cho Bosnia-Herzegovina.

Kết quả này giúp đội bóng châu Âu có được 4 điểm, đứng thứ ba bảng B và tiếp tục chờ cuộc đua giữa các đội hạng ba, còn Qatar chính thức bị loại.

Cầu thủ chạy cánh Kerim Alajbegovic mở tỉ số ở phút 29 bằng pha xử lý táo bạo trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Tài năng 18 tuổi tiếp tục cho thấy vì sao anh được xem là gương mặt đáng chú ý nhất trong thế hệ mới của bóng đá Bosnia-Herzegovina.

Chỉ 5 phút sau, lão tướng Edin Dzeko ghi dấu ấn trong trận đấu thứ 150 khoác áo đội tuyển Bosnia-Herzegovina. Chân sút 40 tuổi, cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển, căng ngang khiến bóng chạm một hậu vệ Qatar rồi đổi hướng vào lưới, nới cách biệt lên 2-0.

Qatar (áo trắng) thua Bosnia-Herzegovina 1-3 khiến phải rời ngay vòng bảng World Cup 2026.

Qatar kịp níu hy vọng trước giờ nghỉ khi tiền đạo cánh Hassan Al-Haydos rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 42. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Julen Lopetegui không thể tạo ra sức ép đủ lớn trong hiệp hai để tìm bàn gỡ.

Trong thế trận Qatar buộc phải dâng cao, tiền vệ Ermin Mahmic vào sân từ ghế dự bị và ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 80.

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Bàn thắng này giúp Bosnia-Herzegovina có thắng lợi đầu tiên tại giải, đồng thời giữ nguyên cơ hội giành 1 trong 8 suất dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Bosnia-Herzegovina kết thúc vòng bảng với 4 điểm, bằng Canada nhưng xếp sau do hiệu số bàn thắng bại kém hơn (-1 và +5).

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez hiện phải chờ kết quả ở các bảng còn lại để biết liệu 4 điểm cùng hiệu số -1 có đủ đưa họ vào vòng 32 đội hay không.

Nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba vượt qua vòng bảng, Bosnia-Herzegovina sẽ gặp chủ nhà Mỹ lúc 7h ngày 2/7 (giờ Hà Nội).

Trong khi đó, Qatar khép lại kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử với chỉ 1 điểm sau 3 trận, tiếp tục chưa có chiến thắng nào tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn