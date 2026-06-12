Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh bước vào đợt sắp xếp quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở cấp cộng đồng dân cư

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 9/6/2026 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo phương án, toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.901 xuống còn 827 thôn, tổ dân phố, tương ứng giảm 1.074 đơn vị (56,5%), đánh dấu đợt sắp xếp quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở cấp cộng đồng dân cư.

Quyết định nhằm triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp thôn, tổ dân phố; thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Hiện trạng, phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Qua rà soát, Hà Tĩnh hiện có 1.901 thôn, tổ dân phố nhưng chỉ 164 đơn vị đạt tiêu chuẩn về quy mô theo quy định, chiếm 8,63%; còn lại 1.737 đơn vị chưa đạt chuẩn. Thực trạng này dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực, gia tăng đầu mối quản lý và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bảng tổng hợp sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh thành lập mới 749 đơn vị, giữ nguyên 78 đơn vị

Theo phương án được phê duyệt, tỉnh sẽ sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 749 đơn vị; đồng thời giữ nguyên 78 đơn vị đạt chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù về địa lý, dân cư, quốc phòng - an ninh.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 697 thôn và 130 tổ dân phố; trong đó 95,16% đơn vị đạt tiêu chuẩn quy mô theo quy định.

Việc sắp xếp nhằm hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý hơn, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng, tăng hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Tỉnh cũng định hướng ưu tiên sử dụng các địa danh truyền thống, tên làng cổ, địa danh lịch sử khi đặt tên các thôn, tổ dân phố mới nhằm bảo tồn giá trị văn hóa địa phương.

Giảm mạnh số người hoạt động ở cơ sở sau sắp xếp; giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động dôi dư

Cùng với việc giảm đầu mối, Hà Tĩnh dự kiến giảm mạnh số lượng người hoạt động ở cơ sở.

Sau sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố giảm từ 4.106 xuống còn khoảng 2.394 người.

Số người trực tiếp tham gia hoạt động ở cơ sở giảm từ 14.903 xuống còn khoảng 6.592 người.

Các trường hợp dôi dư sẽ được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Phương án sắp xếp thôn, tô dân phố tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Theo tính toán của tỉnh, việc sắp xếp sẽ giúp tiết kiệm khoảng 116 tỷ đồng ngân sách mỗi năm từ việc giảm chi phụ cấp và kinh phí hoạt động. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Yêu cầu hoàn thành xây dựng, trình đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6/2026

Theo lộ trình, các xã, phường sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án, lấy ý kiến Nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 30/6/2026. Việc triển khai được yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư./.

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Chi tiết phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn