Phụ xe 18 tuổi phải cắt bỏ chân sau tai nạn trên cao tốc Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, chiều 22.6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hầu hết các nạn nhân bị thương đã được gia đình làm thủ tục chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Anh N.T.V.H. sau phẫu thuật cắt bỏ chân đang được điều trị, chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: BVCC



Trong số các nạn nhân, anh N.T.V.H. (18 tuổi, trú phường Từ Sơn, Bắc Ninh), là phụ xe khách, bị thương nặng nhất. Bệnh nhân bị dập nát đùi trái buộc ê kíp bác sĩ phẫu thuật phải cắt bỏ chân. Hiện, anh H. đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ngoài anh H., vụ tai nạn nói trên cũng đã khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương gồm: Bà T.T.T. (53 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội); bà T.T.T. (62 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội); ông D.T.C. (65 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội); bà T.T.B. (72 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội) và cháu L.N.M.K. (7 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội), là nạn nhân nhỏ tuổi nhất.

Hiện trường vụ tai nạn

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Theo thông tin ban đầu, các hành khách bị thương đều trú tại Hà Nội. Nhóm du khách này thuê xe khách đi tham quan và đang trên hành trình trở về thì không may gặp nạn.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 19h50 ngày 21.6, tại Km557+200 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, xe khách giường nằm do anh Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú phường Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để giải cứu các nạn nhân



Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương và phương tiện hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để giải cứu các nạn nhân, đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá