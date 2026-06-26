Phụ nữ buôn heo giả danh cán bộ quan hệ VIP, lừa tiền tỷ đàn ông “say nắng”

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (SN 1981, quê Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (SN 1970, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2 đối tượng Yến và Chí.



Yến hành nghề buôn bán bất động sản và buôn bán heo. Tháng 2/2025, Yến xây dựng hình ảnh mình là một cán bộ công tác tại “Cục nghiệp vụ Bộ Công an” khiến ông L. (ngụ KP Ninh Lộc, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) nảy sinh tình cảm với Yến.

Yến thường mặc quân phục Công an, khoe với ông L. những hình ảnh được lãnh đạo Bộ Công an, tặng hoa, tặng bằng khen, giấy khen, khoe có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao trong Bộ Công an.

Để ông L. tin tưởng, Yến tạo một tài khoản Zalo ảo mang tên một lãnh đạo Bộ Công an giả vờ nhắn tin giao nhiệm vụ cho Yến, các tin nhắn này đều có nội dung là “công tác có tính bí mật cao, thực hiện nhiệm vụ bí mật”. Khi đưa cho ông L. xem, Yến yêu cầu ông L. phải giữ bí mật để Yến…hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần có “nhiệm vụ bí mật”, Yến thường mượn tiền ông L. làm kinh phí công tác.

...

Tháng 5/2025, Yến quen với Chí, một người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch. Tuy nhiên khi gặp Yến, Chí cũng xưng mình là Công an đang “công tác tại Cục nghiệp vụ Bộ Công an”.

Tháng 10/2025, với cái mác cán bộ công tác tại Bộ Công an, một người đang thiếu nợ với số tiền lớn đã nhờ Yến sử dụng thân phận Công an để giúp người này thương lượng với các chủ nợ để cho trả dần hoặc xóa nợ, người này trả thù lao cho Yến 3 tỷ đồng. Thấy số tiền lớn, Yến đã nhận lời rồi cùng rủ Chí thực hiện phi vụ này.

Dù chưa làm gì nhưng khi nhận được 3 tỷ, Yến đã chia cho Chí 280 triệu đồng và số tiền còn lại Yến tiêu xài cá nhân. Sau khi chuyển 3 tỷ đồng cho Yến nhưng không thấy có kết quả, nạn nhân gọi hỏi thì Yến thoái thác bằng việc đang bận…trực hội nghị. Nghi ngờ Yến là Công an giả, tháng 6/2026, người này đã đến Công an tỉnh Tây Ninh tố cáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi ai là nạn nhân của 2 đối tượng Yến và Chí đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp thông tin chứng cứ để hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng trên…

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn