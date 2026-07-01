Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Ngày 1/7, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam sinh là N.T.B (SN 2008) và N.D.K (SN 2009), cùng trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh về các tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, vào sáng ngày 19/5/2026, mặc dù chưa có giấy phép lái xe theo quy định nhưng N.D.K vẫn điều khiển xe mô tô Honda Wave Alpha màu đen, biển kiểm soát 38AX-022.48 do N.T.B giao cho, chở theo T.H.Đ (SN 2008), trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh lưu thông trên Quốc lộ 8C hướng về xã Cẩm Xuyên.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 nam sinh gây tai nạn chết người.



Khi đi gần đến ngã ba giao nhau giữa đường Quốc lộ 8C và đường đường huyện 131, K. điều khiển xe đi với tốc độ khoảng 70 km/h, lúc này chị Nguyễn Thị H. (SN 1970), trú tại thôn Tân Trường, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển xe máy đi phía trước xe của K., chị H đi chậm sát với lề đường bên phải, bật xi nhan để chuẩn bị rẽ phải.

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Do đi với tốc độ nhanh và để tránh va chạm với xe của chị H., K. điều khiển xe rẽ phải vào đường đường huyện 131 thì va chạm với biển báo bị rơi trước đó dựng sát bên tường rào nhà dân phía bên trái đường 26/3, xe cà vào phần tường của nhà dân rồi văng ra giữa đường, K. và Đ. đều ngã xuống đường. Hậu quả, Đ. tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định, chiếc xe mô tô do K. điều khiển thuộc sở hữu của N.T.B (do mẹ giao cho để quản lý, sử dụng). Mặc dù biết K. chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định của pháp luật, B. vẫn giao xe để K. sử dụng tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với N.D.K về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với N.T.B về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.vn