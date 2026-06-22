Phê duyệt hạng mục lấn biển hơn 1.111 tỷ đồng thuộc dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương tại Hà Tĩnh

Theo quyết định được phê duyệt, chủ đầu tư hạng mục là Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Hạng mục lấn biển có diện tích khoảng 26,66 ha, được triển khai tại khu vực phía biển thuộc dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương.

Mục tiêu của hạng mục là đầu tư xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ và san nền tạo quỹ đất phục vụ xây dựng cầu cảng, kho bãi hàng hóa, hạ tầng kỹ thuật cảng, văn phòng điều hành, cây xanh và các công trình phụ trợ khác, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng của dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ phía Bắc dài 179,1 m; kè bảo vệ bờ phía Nam dài 829,2 m; kè gầm bến dài 1.050 m và kè tại đầu cầu cảng số 2, số 3 dài 80 m.

Đồng thời thực hiện san nền đến cao độ thiết kế nhằm tạo mặt bằng phục vụ các hạng mục tiếp theo của dự án.

Tổng mức đầu tư hạng mục lấn biển được phê duyệt hơn 1.111,6 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

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Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 925 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng.

Hạng mục được xác định là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, thuộc dự án nhóm B, với thời hạn sử dụng công trình theo thời gian hoạt động của dự án là 70 năm.

Tiến độ thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn; tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, đất đai, môi trường, hàng hải và các quy định pháp luật liên quan.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tổ chức thi công đúng quy định và hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

Việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục lấn biển là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bến cảng quốc tế Sơn Dương trở thành đầu mối logistics, trung chuyển hàng hóa quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực khai thác cảng biển, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn