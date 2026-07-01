Phạt tiền, trừ 4 điểm GPLX đối với lái xe ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cấp cứu gây xôn xao tại Tuyên Quang

Thời gian qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin phản ánh trường hợp xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Chiếc xe được cho là không nhường đường cho xe cấp cứu mặc dù đã bật đèn tín hiệu và liên tục còi.

Theo đó, ngày 15/7/2026, Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V (SN 1977) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương biển số 23M-000.15.

Khi đến khu vực Km93 Quốc lộ 4C, xã Yên Minh, xe cứu thương bật đèn, còi ưu tiên và xin vượt xe ô tô biển kiểm soát 23A-093.14. Tuy nhiên lái xe không nhường đường ngay mà chỉ nhường sau khoảng 4–5 phút (tương đương quãng đường khoảng 2 km).

Thông tin từ phía cơ quan y tế và đại diện gia đình bệnh nhân, sau khi vượt được xe khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Kíp cấp cứu liên hệ lãnh đạo Bệnh viện và được chỉ đạo tiếp tục cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình.

Gia đình bệnh nhân thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay về Mèo Vạc. Trong quá trình quay về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Như vậy, bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường.

Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang có đủ căn cứ xác định lái xe ô tô là ông Nguyễn Tiến D. (SN 1970, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang), có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên, quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

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Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định về nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ; đồng thời đề nghị mỗi người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chỉ chia sẻ thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường thông tin chính xác, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải, tối 15/7, ông Nguyễn Văn Hưng - lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (Tuyên Quang) - chở bệnh nhân đi cấp cứu. Trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài chiếc xe 7 chỗ biển số 23A.093XX chạy phía trước không chịu nhường đường. Dù quốc lộ 4C từ TP Hà Giang (cũ) đi qua các xã Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đèo dốc, đường quanh co và hẹp, ông Hưng có xin vượt bằng còi nhiều lần nhưng xe 7 chỗ không giảm tốc độ. Trao đổi với phóng viên, ông Hưng cho biết tối qua ông chở bệnh nhân cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc lên tuyến trên (Bệnh viện Đa khoa Hà Giang), khi qua xã Yên Minh thì gặp xe 7 chỗ trên. Theo ông Hưng, trên xe cấp cứu lúc đó chở một bệnh nhân nam 49 tuổi, người ở xóm Cho Do, xã Khâu Vai (Tuyên Quang) đang trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Sau sự việc, ông Hưng bức xúc đăng video lên mạng xã hội nhắc nhở chủ xe không nhường đường. Sau khi ông đăng video lên mạng xã hội, sáng nay (16/7), một người tên D. ở xã Đồng Văn có gọi điện xưng là lái xe 7 chỗ không cho ông Hưng vượt đêm qua xin lỗi vì đã có hành vi trên và giải thích là do bật nhạc to nên không nghe thấy ông Hưng bấm còi. “Hơn chục năm lái xe chở bệnh nhân, đây là lần đầu tôi gặp trường hợp như thế này, mặc dù quãng đường lên bệnh viện tuyến trên còn xa, lỗi bệnh nhân tử vong cũng không hoàn toàn liên quan đến lái xe 7 chỗ, nhưng hy vọng rằng sẽ không có trường hợp tương tự, mong rằng mỗi lái xe đều nên có ý thức khi tham gia giao thông”, ông Hưng chia sẻ.

Tác giả: Phàn Giào Họ

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn