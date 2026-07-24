Phát hiện thi thể hai cậu cháu ở dưới hồ thuỷ lợi

Chiều 23/7, UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình người gặp nạn để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương cho anh L.N.D (SN 1991 và cháu là L.B.K (SN 2017) trú thôn Phú Lộc, xã Phú Trạch.

Hiện trường hồ thuỷ lợi sông Thai nơi hai cậu cháu bị đuối nước (ảnh Huy Hoàng)



Được biết, chiều 22/7, anh L.N.D cùng cháu là L.B.K rời nhà. Đến đêm khuya không thấy 2 người này về, gia đình tổ chức tìm kiếm và báo với chính quyền địa phương. Đến rạng sáng ngày 23/7, người dân phát hiện quần áo, dép cùng nhiều vật tư cá nhân của anh D và cháu K gần đập thuỷ lợi sông Thai.

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Gia đình và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh D và cháu K ở thuỷ lợi sông Thai vì nghi hai cậu cháu bị đuối nước.

Đến 9h40 cùng ngày, thi thể các nạn nhân được các đơn vị chức năng tìm thấy ở đập thuỷ lợi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: cand.vn