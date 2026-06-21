Tối 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ người đàn ông đã tử vong được phát hiện trên địa bàn phường Mũi Né.

Khu vực bụi rậm, nơi phát hiện người đàn ông tử vong.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trong khu vực bụi cây rậm trên bãi đất trống nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận ban đầu, vị trí phát hiện nạn nhân nằm cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng 20m. Người đàn ông mặc áo sơ mi, quần dài, có vết thương hở ở vùng cổ.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong bụi rậm với vết thương ở cổ

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Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Người dân hiếu kỳ dừng xe, đến xem vụ việc.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong…

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân, nhiều người đã dừng xe theo dõi quanh khu vực xảy ra vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin, xác minh nhân thân nạn nhân và điều tra làm rõ các tình tiết liên quan.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân