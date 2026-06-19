Phát hiện một quốc gia hiện vẫn đang sống ở năm 2018

Trong khi toàn thế giới đã sống ở giữa năm 2026, quốc gia Đông Phi Ethiopia lại vẫn đang chậm rãi dừng chân ở năm 2018. Lý do là gì?

Sự khác biệt kỳ lạ này bắt nguồn từ việc địa phương vẫn duy trì sử dụng hệ thống lịch Ethiopia truyền thống, khiến thời gian tại đây chậm hơn so với lịch Tây hay còn gọi là Công lịch tiêu chuẩn từ 7 đến 8 năm. Không chỉ có năm tháng khác biệt, thời điểm đón năm mới của người dân quốc gia này cũng không rơi vào ngày 1 tháng 1. Thay vào đó, lễ đón năm mới tại Ethiopia thường diễn ra vào ngày 11 tháng 9 hàng năm theo Công lịch, hoặc là ngày 12 tháng 9 nếu đó là năm nhuận. Đây là thời điểm tượng trưng cho sự khởi đầu của mùa xuân, mang theo những hy vọng mới và sự hồi sinh của thiên nhiên trên mảnh đất này.



Theo lịch của quốc gia này, thời điểm hiện tại đang là năm 2018. Theo những ghi chép từ BBC, Ethiopia vốn là một quốc gia có truyền thống Cơ đốc giáo lâu đời. Vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, khi Giáo hội Công giáo thực hiện việc sửa đổi cách tính năm sinh của Chúa Jesus, Giáo hội Chính thống Ethiopia đã quyết định giữ nguyên thuật toán truyền thống cũ và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo hệ thống mới của phương Tây. Quyết định mang tính lịch sử này đã tạo ra khoảng cách lớn giữa hai hệ thống lịch, hình thành nên hiện tượng sai lệch thời gian đầy thú vị mà chúng ta thấy ngày nay.

Đối với người dân Ethiopia, hệ thống thời gian kép này đã hòa nhập một cách tự nhiên vào mọi mặt của cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp bằng tiếng bản ngữ Amharic, họ mặc định sử dụng năm 2018 theo lịch Ethiopia. Tuy nhiên, khi cần chuyển sang hội thoại bằng tiếng Anh hoặc giao dịch quốc tế, họ có thể lập tức quy đổi sang năm 2026 theo Công lịch một cách thuần thục mà hầu như không gặp phải bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

...

Sự kỳ lạ của lịch Ethiopia chưa dừng lại ở cách tính năm, mà còn nằm ở cấu trúc tháng. Hệ thống này chia một năm thành 13 tháng, trong đó 12 tháng đầu tiên mỗi tháng có đúng 30 ngày. Tháng cuối cùng chỉ có vỏn vẹn 5 ngày, hoặc sẽ là 6 ngày nếu đó là năm nhuận. Điều này tạo nên một vòng quay thời gian đặc thù, khác biệt hoàn toàn với lịch Gregorian mà phần lớn thế giới đang sử dụng.



Không chỉ lịch, cách tính giờ trong ngày của người dân Ethiopia cũng mang những nét độc đáo riêng biệt. Họ không bắt đầu ngày mới vào lúc nửa đêm mà chọn thời điểm mặt trời mọc, tức là 6 giờ sáng theo tiêu chuẩn quốc tế, để khởi đầu một ngày làm việc. Hệ thống này chia 24 giờ trong ngày thành hai chu kỳ, mỗi chu kỳ 12 giờ. Hệ quả là 12 giờ trưa và 12 giờ đêm theo giờ quốc tế sẽ đều tương ứng với 6 giờ theo cách gọi của người dân địa phương.

Sự khác biệt này còn thể hiện rõ trong đời sống văn hóa và tôn giáo. Ví dụ như lễ Giáng sinh tại Ethiopia, hay còn gọi là Ganna, được tổ chức vào ngày 7 tháng 1 hàng năm theo lịch quốc tế, nhưng lại tương ứng với ngày 29 tháng 12 theo lịch của họ.

Việc duy trì hệ thống thời gian riêng biệt không phải là sự lạc hậu, mà là minh chứng cho tinh thần tự hào và bảo tồn bản sắc văn hóa mạnh mẽ của người Ethiopia trước làn sóng hội nhập toàn cầu. Dù thế giới có xoay vần ra sao, người dân nơi đây vẫn giữ cho mình một nhịp sống riêng, chậm rãi và đầy chiêm nghiệm bên cạnh những giá trị cổ xưa vẫn đang tiếp tục chảy trong dòng máu của họ.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: phunumoi.net.vn