Phát hiện hai trẻ em tử vong thương tâm trong xe ô tô của gia đình

Bỏ quên trẻ em trong xe ô tô giữa nắng nóng kéo dài là tình huống cực kỳ nguy hiểm



“Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định, nhưng nắng nóng là hướng điều tra hàng đầu”, bà Hélène Mourges, công tố viên tại thị trấn Carpentras, nơi nhiệt độ vượt quá 39 độ C vào chiều 22-6 (theo giờ địa phương), cho biết.

Vụ việc hai trẻ em tử vong trong xe ô tô của gia đình xảy ra sau cái chết của ba người cao tuổi, từ 80 đến 95 tuổi. Ba cụ già tử vong tại khu vực gần Bordeaux vào cuối tuần qua do các vấn đề sức khỏe gây ra bởi nhiệt độ cực đoan, một quan chức cho biết. 13 người khác chết đuối trong các tai nạn bơi lội.

Chính quyền Pháp hôm 22-6 đã đặt một nửa đất nước - 49 trong số 96 tỉnh thành trên đất liền - ở mức cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng cấp 1, đồng thời kêu gọi 35 triệu người dân phải “tuyệt đối cảnh giác”, và tránh ánh nắng trực tiếp.

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Thêm sáu tỉnh thành sẽ được đưa vào danh sách cảnh báo đỏ vào ngày 23-6, trong khi 35 tỉnh thành khác vẫn ở mức cảnh báo cam cấp 2. “Nhiệt độ rất cao đang kéo dài trên khắp cả nước”, Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, Météo-France, cho biết.

Chỉ số nhiệt quốc gia của Pháp, được tính trung bình dựa trên nhiệt độ cao nhất ban ngày và ban đêm đo được tại 30 trạm khí tượng trên cả nước, đã đạt mức cao nhất trong tháng 6 vào ngày 22-6.

Hơn 1.300 trường học trên toàn quốc đã phải đóng cửa vào ngày 22-6, trong khi 4.000 trường khác dời lịch học để học sinh có thể về sớm. 1/10 các chuyến tàu khu vực quanh Paris đã bị hủy do lo ngại ảnh hưởng của nhiệt độ đối với toa xe và đường ray.

“Nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao”, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết khi đến thăm một bệnh viện ở Paris. Bà kêu gọi mọi người quan tâm đến những người hàng xóm lớn tuổi và dễ bị tổn thương.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: anninhthudo.vn