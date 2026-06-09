Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong vườn nhà công an xã

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Ảnh cắt từ clip.

Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã tiến hành kiểm tra đột xuất điểm nghi khai thác vàng trái phép tại một khu đất trong vườn nhà ông N.Đ.H (buôn Ly) thì phát hiện nhiều hố sâu cùng các vật dụng máy móc, thiết bị dùng để khai thác, chế biến vàng.

...

Điều đáng nói, ông N.Đ.H hiện là cán bộ công an xã Sông Hinh. Ông H cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, có một nhóm người đến thuê đất vườn nhà ông để lưu trú đi khai thác mía. Nhưng thực tế, nhóm người này làm công việc gì thì ông H không hề hay biết.

Vụ việc đang được Công an xã tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: R.G

Nguồn tin: baoangiang.com.vn