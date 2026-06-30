Paraguay quật ngã Đức sau màn luân lưu cân não

Cuộc so tài tại Boston Stadium (Mỹ) chứng kiến tuyển Đức lần đầu tiên sau 12 năm bước vào 1 trận knock-out World Cup. Họ được xếp vị thế cửa trên, nhưng lại phải rời giải sau khi gục ngã trước Paraguay ở loạt sút luân lưu.

Đây là cú sốc lớn cho đội bóng 4 lần vô địch thế giới. Đức từng thắng Paraguay 1-0 tại vòng 16 đội World Cup 2002, nhưng lần tái ngộ sau 24 năm lại trở thành đêm đáng quên của thầy trò HLV Julian Nagelsmann.

Paraguay không giấu ý định phòng ngự thấp, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng và chờ cơ hội phản công. Toan tính ấy phát huy hiệu quả ở phút 42, khi tiền đạo Julio Enciso thoát khỏi sự kèm cặp trong vòng cấm, đánh đầu mở tỉ số từ quả tạt của tiền vệ Matias Galarza.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Paraguay ở vòng knock-out World Cup. Enciso cũng nâng thành tích lên 1 bàn và 2 kiến tạo tại World Cup 2026, cân bằng kỷ lục đóng góp vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Paraguay tại giải kể từ năm 1966.

Thủ môn Orlando Gill cản phá cú sút luân lưu của tiền đạo Kai Havertz, khoảnh khắc mở đường cho Paraguay loại tuyển Đức khỏi World Cup 2026.



Đức kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của đại diện Nam Mỹ. Phải sang hiệp 2, tiền đạo Kai Havertz mới gỡ hòa 1-1 ở phút 54 bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ đường kiến tạo của tiền vệ Florian Wirtz.

Bàn gỡ giúp “Cỗ xe tăng” dồn Paraguay vào thế chống đỡ, song thủ môn Orlando Gill trở thành chốt chặn xuất sắc nhất trên sân. Người gác đền Paraguay liên tục cứu thua trước những đợt ép sân dồn dập từ Đức.

Bước ngoặt gây tranh cãi đến ở phút 102. Trung vệ Jonathan Tah đánh đầu tung lưới thủ môn Orlando Gill từ quả phạt góc của hậu vệ Nathaniel Brown. Tuy nhiên, sau đó VAR vào cuộc xác định trung vệ Waldemar Anton đã phạm lỗi với thủ thành Paraguay trong tình huống tranh chấp. Bàn thắng bị hủy, khiến Đức đánh mất cơ hội định đoạt trận đấu ngay trong hiệp phụ.

Kịch tính được đẩy lên cực điểm ở loạt luân lưu đầu tiên của World Cup 2026. Thủ môn Gill cản phá cú đá mở màn của Havertz, tạo lợi thế tinh thần quyết định cho Paraguay.

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Thủ môn Manuel Neuer cũng chơi hay, cản phá cú đá của trung vệ Fabian Balbuena trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ và đại diện Nam Mỹ thắng 4-3, khép lại đêm thi đấu kiên cường và tiễn Đức rời giải.

Nick Woltemade sút bóng bay lên trời ở loạt sút thứ 5 khiến Đức bị loại khỏi World Cup 2026.



Đây là thất bại đầu tiên của Đức trong một loạt luân lưu tại World Cup, trước trận này, đội tuyển 4 lần vô địch thế giới toàn thắng cả 4 loạt sút luân lưu ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thất bại này đặc biệt cay đắng với Đức bởi họ từng hai lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2018 và 2022, trước khi trở lại vòng knock-out năm nay.

Nhưng thay vì mở ra một hành trình phục hưng, đội bóng của HLV Nagelsmann lại chấm dứt chiến dịch bằng một trận đấu thiếu sắc bén trước hàng phòng ngự quả cảm của Paraguay.

Paraguay lần đầu thắng một trận knock-out World Cup kể từ khi vượt qua Nhật Bản ở vòng 16 đội năm 2010.

Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Thụy Điển ở vòng 1/8 lúc 4h ngày 5/7 (giờ Hà Nội).



Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại