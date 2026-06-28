Ôtô 7 chỗ lao xuống ruộng sau va chạm môtô phân khối lớn

Hơn 7h, người đàn ông nước ngoài chạy môtô trên tuyến đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Anh, môtô tông vào ôtô 7 chỗ đang di chuyển qua ngã tư.

Ôtô 7 chỗ lao xuống ruộng sau va chạm với môtô phân khối lớn, sáng 28/6. Ảnh: Hùng Lê



Cú đâm khiến ôtô 7 chỗ chao đảo, lao xuống ruộng bên đường, tài xế phải chui qua ô cửa kính vỡ bên trái ghế lái để thoát ra ngoài. Môtô văng giữa ngã tư, người điều khiển trầy xước, bị thương nhẹ.

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Tại hiện trường, ôtô 7 chỗ méo mó phần đầu và thân; kính trước, bên hông và phía sau vỡ. Môtô biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ của xe văng tung tóe trên đường.

Môtô hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê



Cảnh sát giao thông đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress