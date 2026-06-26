Ông Kim Jong-un thị sát loạt pháo đủ sức đe dọa Seoul

"Các cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá đặc tính chiến đấu của pháo phản lực với 24 ống phóng cỡ nòng 240 mm được nâng cấp, sức mạnh của đầu đạn chuyên dụng dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, cũng như độ chính xác của đạn pháo tăng tầm dành cho lựu pháo tự hành cỡ 155 mm", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay.

Pháo phản lực Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm hôm 25/6. Ảnh: KCNA



Truyền thông Triều Tiên cho biết pháo phản lực nâng cấp được trang bị rocket với hệ thống dẫn đường chính xác. Tầm bắn của các quả đạn cũng được nâng lên 90 km, đồng nghĩa chúng có thể vươn tới nhiều khu vực thuộc vùng đô thị Seoul nếu khai hỏa từ vị trí gần biên giới.

Đầu đạn chuyên dụng dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật được thiết kế để "gây thiệt hại lớn cho những mục tiêu quan trọng, trong đó có sân bay, bến cảng và cơ sở điện lực của kẻ thù".

Trong khi đó, đạn pháo tăng tầm cỡ 155 mm đạt tầm bắn tới 65 km, cho phép bắn tới ngoại ô phía bắc Seoul nếu được bắn từ giới tuyến liên Triều.

Pháo phản lực 240 mm Triều Tiên khai hỏa trong cuộc thử nghiệm hôm 25/6. Ảnh: KCNA

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Lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm, khẳng định hoạt động cho thấy Triều Tiên đã "đạt được tiến bộ trong nỗ lực tăng cường hỏa lực dọc biên giới phía nam", với mức độ tự động hóa cao hơn, tầm bắn và độ chính xác được cải thiện đáng kể.

Ông nhắc lại rằng Bình Nhưỡng sẽ không chỉ tập trung vào năng lực phòng thủ, mà còn đẩy mạnh "khả năng tấn công hủy diệt".

Nhà phân tích Yang Moo-jin, cựu hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng muốn "phô trương sức mạnh nhằm vào khu vực thủ đô Seoul" khi công bố thông tin về đợt thử nghiệm, đặc biệt là tầm bắn của pháo phản lực và pháo tự hành, cũng như mục tiêu của đầu đạn chuyên dụng trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra pháo tự hành 155 mm hôm 25/6. Ảnh: KCNA



Ông Kim hồi đầu tháng tuyên bố sẽ tăng cường năng lực phòng vệ của Triều Tiên, với lý do nỗ lực hiện đại hóa quân đội mà Mỹ và Hàn Quốc tiến hành đang "đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân". Lãnh đạo Triều Tiên sau đó thông báo Bình Nhưỡng sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến có giãn nước tới 10.000 tấn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hồi tuần trước. Sau khi về nước, ông Lee tiết lộ ông Trump nói rằng đã đến lúc phải "chú ý đến vấn đề Triều Tiên".

Tác giả: Phạm Giang



Nguồn tin: Báo VnExpress