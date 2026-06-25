Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Sáng 25-6, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã công bố kết quả làm việc phiên thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 đại biểu; Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 5 đại biểu.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Khóa XII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII.

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, được bầu tái cử Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII.

3 nhân sự được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm: Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; bà Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy sinh ngày 25-3-1977, quê quán Nghệ An. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII ... Tóm tắt quá trình công tác: Từ năm 2000 đến 2010: Công tác tại Đại học Luật TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM với các vai trò từ chuyên viên đến Bí thư Đoàn trường và Bí thư Ban Cán sự Đoàn. Ông cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX. Từ năm 2010 đến năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Thanh niên Trường học, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Từ năm 2016 đến năm 2020: Giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 2020 đến 2022: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 2022 đến 2026: Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI, XII), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Từ tháng 7-2025 là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ tháng 1-2026 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động