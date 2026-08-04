Ô tô va chạm xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh, một người t.ử v.o.n.g

Khoảng 19h20 ngày 3/8, trên tuyến đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn qua địa phận xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe máy khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn.



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 38A-614.xx lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Lộc Hà. Khi đến khu vực gần Nhà máy nước Thạch Bằng, thuộc xã Lộc Hà, xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy do chị Trần Thị Th. (SN 1989, trú xã Lộc Hà) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chị Th. ngã xuống đường, bị chấn thương nặng và tử vong.

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Tại hiện trường, cả ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng. Phần đuôi xe máy ghim chặt vào phần đầu ô tô sau cú va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV